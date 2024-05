Após dois filmes em 2001 e 2003 com Angelina Jolie e um com Alicia Vikander em 2018, o regresso de "Tomb Raider" não passa pelo cinema, mas pelo streaming.

Durante uma apresentação à comunicação social esta terça-feira em Nova Iorque, a Amazon Prime Video anunciou que deu luz verde à próxima adaptação da popular saga dos jogos de vídeo: uma série escrita por Phoebe Waller-Bridge que será 'épica' e 'viajará pelo mundo'.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, vai arrancar em breve um 'casting' a nível mundial para encontrar a atriz que será Lara Croft.

“Se eu pudesse dizer à minha versão adolescente que isto estava acontecendo, acho que ela explodiria. 'Tomb Raider' tem sido uma grande parte da minha vida e sinto-me incrivelmente privilegiada por trazê-lo para a televisão com colaboradores tão ferverosos. Lara Croft significa muito para mim, assim como para muitos, e mal posso esperar para embarcar nesta aventura. Morcegos e tudo”, no comunicado oficial a britânica, conhecida principalmente por "Indiana Jones e o Marcador do Destino" (2023) e como a criadora, argumentista e protagonista da aclamada série de comédia "Fleabag" (2016-2019) e da primeira temporada de "Killing Eve" (2018).

O projeto faz parte da parceria que Waller-Bridge assinou com a plataforma em 2019 e foi renovada em 2023.