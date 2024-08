No cinema, a saga "Tomb Raider" marca passo e não se sabe qual o futuro, após dois filmes com Angelina Jolie em 2001 e 2003 e um com Alivia Vikander em 2018 que foi uma desilusão nas bilheteiras.

A nova vida para os populares videogogos que nasceram na PlayStation em 1996 passa pela Netflix, que divulgou esta semana o trailer da série anime "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft", com a voz da heroína a cargo de Hayley Atwell (a agente Carter do Universo Cinematográfico Marvel).

Com uma primeira temporada de oito episódios (uma segunda está contratada) e estreia marcada para 10 de outubro, a história pega nos eventos após a trilogia "Survivor" ("Tomb Raider", "Rise of the Tomb Raider" e "Shadow of the Tomb Raider", com os fãs a reconhecerem Earl Baylon a retomar a voz de Jonah Maiava e Allen Maldonado a de Zip.

"Lara abandonou os seus amigos para embarcar em aventuras a solo cada vez mais perigosas. Porém, tem de regressar a casa quando um perigoso e poderoso artefacto chinês é roubado da Mansão Croft por um ladrão com uma misteriosa ligação pessoal. A sua busca ousada irá levá-la numa aventura à volta do mundo e às profundezas de tumbas esquecidas, onde será forçada a confrontar o seu verdadeiro eu e decidir que tipo de heroína se quer tornar", resume a plataforma.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.