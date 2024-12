O capítulo final da sangrenta história de Joe Goldberg aproxima-se. Esta quinta-feira, 19 de novembro, a Netflix confirmou que a quinta e última temporada de "Tu" ("You") estreia-se em 2025.

"Em todas as temporadas, conseguem encontrar novas formas de a tornar interessante e relevante", frisou o protagonista Penn Badgley ao Tudum durante as gravações em Nova Iorque. "Nesta temporada, acho que, de alguma forma, voltar ao ponto de partida permitiu que tudo se tornasse mais sólido e, ao mesmo tempo, que tivesse um final espetacular", adiantou.

Embora existam poucos detalhes sobre a temporada final, a Netflix já confirmou que os novos episódios vão apresentar "a nova família alargada de Joe. Griffin Matthews foi escolhido para interpretar o irmão da nova esposa de Joe, Kate, enquanto Anna Camp vai interpretar dois papéis — as irmãs gémeas de Kate.

Como tudo começou?

Baseada no best-seller de Caroline Kepnes, a série coloca a questão: "O que estamos dispostos a fazer por amor?". "Quando os caminhos do brilhante gerente de uma livraria e de uma aspirante a escritora se cruzam, a resposta dele torna-se clara: tudo. Ao usar a internet e as redes sociais como ferramentas para descobrir até o mais íntimo dos detalhes da sua vida e para se aproximar dela, uma paixoneta encantadora com o seu quê de atrapalhada rapidamente se torna uma obsessão enquanto ele, de forma discreta e estratégica, remove do seu caminho todos os obstáculos… e pessoas", resume a Netflix.

"Na primeira temporada de "Tu", o coração de Joe (Penn Badgley) foi tragicamente partido e o seu passado encontrou-o através da sua ex-namorada Candace (Ambyr Childers) - uma mulher determinada a dar-lhe uma lição", recorda o serviço de streaming.

"Já na segunda temporada, a última coisa que Joe esperava era conhecer uma nova mulher, mas apaixona-se novamente - por uma mulher chamada Love (Victoria Pedretti)", acrescenta ainda.