Inspirada numa história verídica baseada numa mentira, "Vinagre de Sidra" ("Apple Cider Vinegar", no título original) é o novo drama australiano da Netflix. A primeira temporada da minissérie criada por Samantha Strauss ("Nine Perfect Strangers") estreia-se a 6 de fevereiro no serviço de streaming.

A série é protagonizada por Kaitlyn Dever no papel de Belle Gibson, uma influencer australiana de saúde e bem-estar que afirma ter curado o seu cancro cerebral terminal através de mudanças no estilo de vida e práticas de bem-estar. Parece improvável? Isso porque é mesmo. Na verdade, Belle nunca foi diagnosticada — muito menos curada — do tumor cerebral maligno que partilha com o mundo através das redes sociais, da aplicação móvel que desenvolve e do livro de receitas que a acompanha.

Criada pela premiada argumentista australiana Samantha Strauss, que viveu em Melbourne durante o auge do sucesso da verdadeira Belle Gibson, a minissérie de seis episódios é "uma análise cultural dos nossos tempos", destaca a Netflix. "A série explora o nascimento do Instagram, o fascínio e o crescimento da cultura do bem-estar, a ascensão do fenómeno girl boss no mundo das startups e uma era de inocência nas redes sociais, quando ainda existiam poucos mecanismos de controlo", acrescenta o serviço de streaming no site Tudum.

"Com a história a decorrer durante o início do Instagram, 'Vinagre de Sidra' segue duas jovens decididas a curar as suas graves doenças através de hábitos saudáveis e de bem-estar, enquanto influenciam as suas comunidades globais online. Tudo isto seria incrivelmente inspirador… se fosse verdade. Esta é uma história (quase) verídica baseada numa mentira, sobre a ascensão e a queda de um império, a cultura que o ergueu e as pessoas que o fizeram desmoronar", resume a Netflix.

Veja o trailer: