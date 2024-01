"O Rapaz que Conquistou o Mundo" é uma das estreias de janeiro da Netflix. A minissérie de sete episódios chega ao serviço de streaming no dia 11 de janeiro.

Adaptada do romance australiano de Trent Dalton, "O Rapaz que Conquistou o Mundo" explora as "encruzilhadas onde o rapaz se torna homem, o bem enfrenta o mal e o quotidiano se cruza com o extraordinário", destaca a sinopse.

Segundo a Netflix, a série é "uma icónica história de autodescoberta, passada nos anos 1980 em Brisbane, que mistura a magia e a inocência da juventude com a dura realidade do mundo adulto".

"Um pai perdido, um irmão mudo, uma mãe toxicodependente em recuperação, um padrasto traficante de heroína e um criminoso como ama. Eli Bell tenta apenas seguir o seu coração, e compreender o que significa tornar-se um homem bom, mas o destino não para de lhe colocar obstáculos no caminho", resume o serviço de streaming.