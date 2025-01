Dos courts de ténis para os ecrãs de todo o mundo: esta terça-feira, dia 29 de janeiro, Carlos Alcaraz marcou presença no evento "Next On Netflix", no qual o SAPO Mag esteve presente, em Madrid, para anunciar a sua primeira série documental.

Ainda sem data de estreia, a produção vai acompanhar a vida e carreira do tenista mais jovem de sempre a liderar o ranking da ATP. A série vai seguir o espanhol durante a época de 2024, privando de perto com o atleta prodígio que revolucionou o mundo do desporto.

No evento em Madrid, Carlos Alcaraz revelou que os espectadores vão ficar a conhecer melhor não apenas o jogador de ténis, mas também a sua vida fora do campo. "É o lado mais pessoal. Obviamente, vamos mostrar o que eu vivo nos torneios, como organizo os meus treinos, tudo o que vivo profissionalmente", contou.

"Vamos contar a história do sonho do Carlitos em criança, que queria ser o número um do mundo e ganhar Grand Slams", revelou o tenista no evento.

Para Carlos Alcaraz, as pessoas só o conhecem "do ponto de vista do ténis e profissionalmente". "Gostei da ideia de me mostrar como pessoa, ser Carlitos com o sonho de ser ou tentar ser um dos melhores da história", acrescentou.

Veja as primeiras imagens da série: