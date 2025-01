"Vai ser o maior ano de sempre, sei que disse o mesmo no ano passado, mais vai ser mesmo", a promessa é de Bela Bajaria, diretora de conteúdo global. Esta terça-feira, 29 de janeiro, durante o evento "Next On Netflix", no qual o SAPO Mag esteve presente, em Madrid, o serviço de streaming apresentou as principais apostas para 2025 - incluindo o regresso de "Rabo de Peixe".

"A indústria mudou e dizem que todos tentam jogam pelo seguro. Mas, na Netflix, não temos medo de surpreender o público. E vamos continuar a apostar em filmes e séries que muita gente acha muito específicos ou local", frisou a responsável pelo serviço de streaming, via zoom, a partir de Los Angeles. O objetivo é claro: "2025 vai ser o mais surpreendente".

Os conteúdos locais vão continuar a ser uma grande aposta da plataforma. "Os franceses gostam de séries francesas, os italianos gostam de séries italianas e os brasileiros gostam de séries brasileiras. O nosso objetivo é criar ótimas séries e filmes que atraiam, em primeiro lugar, o público local e, depois, fazer que qualquer pessoa, em qualquer lugar, os possa ver de forma fácil", frisou Bela Bajaria.

NETFLIX

Em Madrid, Diego Ávalos, vice-presidente de conteúdo da Netflix para Portugal, Espanha e países nórdicos, acrescentou ainda que o serviço de streaming "não é apenas uma coisa". "Somos o melhor do cinema, da TV, dos documentários, do stand-up, da animação e dos eventos ao vivo. E estamos a fazer isso em 50 idiomas. Não temos medo de apostar em vozes cativantes e novas ideias, seja um plot twist, uma história original ou um grande momento em direto. Isso é o que a Netflix representa. Escolhas ousadas, criatividade e surpresas para entreter o mundo. É isso que faz com que os nossos membros voltem, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E é isso que faremos em 2025", frisou.

Séries

JOSÉ CONDESSA créditos: Netflix

2025 vai ser marcado por regressos e despedidas. "Algumas das séries mais assistidas de todos os tempos –' Stranger Things', 'Wednesday' e 'Squid Game' – voltam este ano para novas temporadas", lembrou a responsável da Netflix, adiantando que a última temporada da série sul-coreana estreia-se a 27 de junho.

"Stranger Things", um dos maiores sucessos de sempre da plataforma, despede-se este ano."O nosso primeiro grande sucesso global foi 'Stranger Things'. Quando a série começou, Millie Bobby Brown tinha apenas 11 anos. No último verão, tive a honra de vê-la a casar-se. As pessoas cresceram a ver e a viver com a série, e sempre terá um lugar especial na cultura pop e na história da Netflix. Este ano, a série chegará ao fim, mas os irmãos Duffer vão continuar a fazer parte da família Netflix e já estão a trabalhar em novos projetos", confirmou a diretora de conteúdo global.

A parir dos Estados Unidos, os Matt Duffer e Ross Duffer, conhecidos como The Duffer Brothers, garantiram que a última temporada da série é a "mais ambiciosa". "É como ter oito filmes blockbusters. É uma loucura. Ao mesmo tempo, acreditamos que, é a nossa história mais pessoal. Foi super intenso e emocional filmar, tanto para nós, como para os atores que estão connosco há tanto tempo", confessaram os criadores.

Entre as produções locais, o regresso de "Rabo de Peixe" é dos destaques do ano, mas, para já, a data de estreia das novas temporadas ainda é uma incógnita. "A minha mãe pergunta-me todos os dias e eu não sei, não sabemos, mesmo. Vocês viram aqui, há muitas datas que vão sair. Acho que ainda não é oficial e é por isso que não se sabe. Não faço ideia. Sabemos o que vocês sabem, que vão estrear as duas este ano", contou José Condessa no evento - leia aqui a entrevista.

As produções espanholas também prometem continuar a conquistar espectadores em todo o mundo - em 2024, quatro títulos produzidos no país vizinho ("Berlim", "O Caso Asunta", "Nem Mais Uma" e "A Menina de Neve") conquistaram o top das estreias mais vistas do ano na Netflix.

A segunda temporada de "A Menina de Neve" (31 de janeiro) e o último capítulo de "Valéria" (14 de fevereiro) são as primeiras grandes estreias do ano, em Espanha.

De Itália, chegará a série de época "Il gattopardo", inspirada no romance de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Dos Estados Unidos a Portugal, passando pela Coreia do Sul ou Brasil, o objetivo da Netflix é continuar a aposta em histórias que conquistem o mundo. "Muitas pessoas dizem que a Netflix não faz mais 'prestige TV', ou que não fazemos tanto quanto antes. Agora, o mais irritante nesse mito – além do facto de que não é verdade – é que ninguém realmente sabe o que é que 'prestige TV' significa. É uma série aclamada pela crítica? Uma que ganha prémios? Uma que o público adora? Ou é simplesmente aquela que as pessoas comentam nos jantares em Nova Iorque e Los Angeles? Como disse, ninguém sabe. O que sabemos é que muitas pessoas que se orgulham de fazer 'prestige TV' têm um público bem limitado. A Netflix é diferente", frisou Bela Bajaria.

"A Netflix é diferente. Com uma audiência do nosso tamanho, nunca tentamos ser conhecidos por apenas uma coisa. Nós adoramos tudo – de dramas intensos a reality shows e tudo o que existe entre eles", destacou, lembrando séries como "House of Cards", "Queer Eye", "Ozark" ou "Dark".

Para a diretora de conteúdo global, a Netflix tem feito grande apostas e os resultados estão à vista. "No ano passado, tivemos mais nomeações aos Emmy e aos Globos de Ouro do que qualquer outra canal/ serviço de streaming. E não podemos esquecer as indicações aos Óscares. Este ano, teremos séries incríveis que se encaixam em qualquer definição de 'prestige TV'", garantiu, apresentando alguns exemplos: "Death by Lightning", de David Benioff, D.B. Weiss e Mike Makowsky, ou "The Beast in Me", com Claire Danes e Matthew Rhys.

"E, por fim, quero apresentar duas séries que, sem dúvida, serão assunto nos vossos jantares – e nos meus também. 'Dia Zero", com Robert De Niro no papel de um ex-presidente dos EUA, ao lado de Angela Bassett, Joan Allen e Jesse Plemons: e 'Black Rabbit', protagonizada por Jason Bateman e Jude Law", acrescentou.

Filmes

Ceremony - 95th Academy Awards

"Os nossos subscritores adoram filmes. Nos Estados Unidos, por exemplo, um assinante médio da Netflix vê sete filmes por mês na plataforma, em comparação com apenas dois filmes por ano nos cinemas. É por isso que precisamos produzir muitos filmes e em diferentes géneros – e precisamos que sejam ótimos", frisou Bela Bajaria.

E "Frankenstein", de Guillermo del Toro, é uma das principais estreias de 2025. O filme será o primeiro projeto do realizador depois de ter feito história nos Óscares quando se tornou o primeiro a ter uma estatueta dourada para Melhor Filme ("A Forma da Água") e Longa-Metragem de Animação ("Pinóquio").

Com uma carreira sempre de mãos dadas com criaturas fantásticas, uma versão pessoal de romance “Frankenstein”, de Mary Shelley, é uma aspiração que vem, pelo menos, desde 2008.

Apesar de não ter marcado presença no evento, Guillermo del Toro enviou um pequeno vídeo. "Este filme está na minha cabeça desde a minha infância, há 50 anos. Na verdade, algumas pessoas podem até pensar que sou um pouco obcecado por 'Frankenstein'... e, provavelmente, estariam certas. Ao longo das décadas, a personagem fundiu-se à minha alma de uma forma que se tornou uma autobiografia. Não poderia ser mais pessoal do que isso", contou.

Millie Bobby Brown e Chris Pratt em

Mas há mais: ao longo do ano, a Netflix vai estrear, por exemplo, "Estado Elétrico". A adaptação da novela gráfica de Simon Stalenhag vai contar com Millie Bobby Brown e Chris Pratt.

Acompanhada pelo seu amigo robô, a atriz será uma adolescente numa missão perigosa com um contrabandista interpretado por Chris Pratt nesta aventura retrofuturista realizada por Anthony e Joe Russo, o último filme da dupla antes do seu regresso confirmado ao Universo Cinematográfico Marvel.

Este ano, a plataforma vai estrear ainda, por exemplo, "The Charming Thursday Murder Club", inspirado no livro de Richard Osman, "The Life Affirming The Lifeless", comédia com Connie Britton, Kyle Allen, Sofia Carson e Sebastian de Souza, e um novo filme de Noah Baumbach, realizador conhecido por filmes como "A Lula e a Baleia" (2005) ou "Enquanto Somos Jovens" (2014), com George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern.

"RIP", com Ben Affleck e Matt Damon, também é umas das grandes apostas do ano. "É um thriller policial, que se passa em Miami, inspirado em eventos reais. Mas 'RIP' não é um filme de terror. 'RIP' é o termo usado quando os policias ficam com o dinheiro que encontram numa cena de crime e, este filme, explora até onde as pessoas estão dispostas a ir por dinheiro", contou Ben Affleck no evento, a partir de Los Angeles.

Humor

Mais ou Menos Grávida

"No ano passado, séries como 'Ninguém Quer Isto' e 'Temos um Infiltrado' provaram que nossos subscritores estão prontos para rir. Este ano, estamos preparados para isso com séries e filmes hilariantes de algumas lendas da comédia – que, por acaso, são todas mulheres", destacou a diretora de conteúdo global da Netflix.

Já na próxima semana, chega "Mais ou Menos Grávida", filme protagonizado por Amy Schumer e que tem despertado a curiosidade dos espectadores. "Tomada pela inveja da gravidez da melhor amiga, Lainy começa a usar uma barriga falsa... e conhece o homem dos seus sonhos", adianta a sinopse da longa-metragem.

Com estreia marcada para 27 de fevereiro, "Jogar ao Ataque", de Mindy Kaling, marca a estreia de Kate Hudson como protagonista de uma série de televisão. "Na sequência de um escândalo que obriga o seu irmão a demitir-se, Isla Gordon (Kate Hudson) assume a presidência do Los Angeles Waves, a empresa da família e, ao mesmo tempo, um dos mais famosos clubes de basquetebol", resume a Netflix.

Nos próximos meses, Lena Dunham também regressa com uma nova série: "Too Much", com Megan Stalter e Will Sharpe nos principais papéis.

This handout photo courtesy of NBCUniversal shows co-host Tina Fey arriving for the 78th Annual Golden Globe Awards at the Rainbow room at Rockefeller center in New York on February 28, 2021. - Usually a star-packed, laid-back party that draws Tinseltown's biggest names to a Beverly Hills hotel ballroom, this pandemic edition will be broadcast from two scaled-down venues, with frontline and essential workers among the few in attendance. (Photo by Cindy ORD / NBCUniversal / AFP) / RESTRICTED TO E

"Por fim, temos uma nova série de uma das minhas comediantes favoritas de todos os tempos, alguém com quem tive o privilégio de trabalhar durante anos: Tina Fey", revelou, ainda, Bela Bajaria, passando a palavra à atriz. "Em 1981, quando tinha 11 anos, vi um filme que moldou minha ideia de como seria minha vida adulta no futuro. Esse filme foi 'Porky’s'. Mas, felizmente, vi um segundo filme", brincou.

"Esse filme foi escrito e realizado pelo grande Alan Alda e chamas-se 'The Four Season'. Se nunca viram o original, a premissa é muito simples: acompanha um grupo de velhos amigos – três casais – ao longo de quatro viagens. Nunca os vemos em casa, nunca os vemos no trabalho. Apenas acompanhamos como as suas vidas mudam ao longo de um ano enquanto passam férias juntos. Ninguém é um vampiro e, spoiler alert, não há nenhum homicídio", começou por explicar Tina Fey.

E, "com a permissão carinhosa de Alan Alda", a atriz e a sua equipa avançaram com uma adaptação do filme, em formato de série (oito episódios), protagonizada por Steve Carell, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani, Erika Henningsen e Colman Domingo.