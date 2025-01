A contagem decrescente para o regresso dos jogos já pode começar. Esta quarta-feira, dia 29 de novembro, no evento "Next On Netflix", no qual o SAPO Mag esteve presente, em Madrid, o serviço de streaming confirmou a data de estreia da terceira e última temporada de "Squid Game".

A novidade foi avançada por Bela Bajaria, diretora de conteúdo global: a produção sul-coreana regressa ao serviço de streaming a 27 de junho.

"Algumas das séries mais assistidas de todos os tempos –' Stranger Things', 'Wednesday' e 'Squid Game' – voltam este ano para novas temporadas", lembrou a responsável da Netflix, a partir de Los Angeles.

créditos: Netflix

“Squid Game”, uma história ultraviolenta que explora temas de divisão e desigualdade, é considerada uma das obras mais significativas na solidificação do estatuto da Coreia do Sul como uma potência cultural global, ao lado do filme vencedor do Óscares "Parasitas" e o grupo pop "BTS".

A segunda temporada de "Squid Game" apresenta várias novas personagens jovens, incluindo um “especialista em criptografia” que acumulou dívidas significativas e uma pessoa trans que não pode pagar uma cirurgia de confirmação de género.

O protagonista principal, Seong Gi-hun, interpretado pela grande estrela Lee Jung-jae, regressa e junta-se novamente ao jogo.

A segunda temporada acontece três anos depois de Gi-hun vencer pela primeira vez, e ele está determinado a derrubar a organização responsável pelos violentos jogos de vida ou morte. "Três anos depois de vencer o Jogo da Lula, o jogador 456 desistiu de ir para os Estados Unidos e está de volta com um novo objetivo em mente. Gi-hun mergulha mais uma vez no misterioso desafio de sobrevivência e enfrenta outro jogo de vida ou de morte com novos participantes decididos a ganhar o prémio de 45,6 mil milhões de wons", resume a Netflix.