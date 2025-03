As produções locais, como "O Leopardo" (Itália) , "Finisterra" (Portugal) ou "Punto Nemo" (Espanha e Portugal), estão em destaque do mês de março, que também marca a estreia de "The Studio" (Apple TV+) ou "Adolescência" (Netflix) e o regresso de "A Roda do Tempo" (temporada 3).

Os primeiros dias do mês já marcaram a estreia de "The Baldwins" (Max), "Mussolini: Son of the Century" (Skyshowtime), "Cuando nadie nos ve" (Max) ou "Fatal Affairs" (Max).

Também estreada no início de março, no dia 5, "O Leopardo", baseada naquele que é muitas vezes considerado um dos melhores romances italianos de sempre - e que inspirou o aclamado filme homónimo de Luchino Visconti, estreado em 1963, é uma das apostas do mês da Netflix. A série segue a história de Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina, um homem com uma vida privilegiada e repleta de beleza. Porém, com a Itália a progredir em direção à unificação e a antiga ordem aristocrática ameaçada, ele apercebe-se de que o futuro da sua família está em risco. "Novas alianças são uma necessidade, mas representam também uma ameaça aos seus princípios", remata o serviço de streaming.

O que faria se o seu filho fosse acusado de homicídio? Adolescência - Netflix

Este mês, no dia 13, a Netflix estreia também a muito aguardada série "Adolescência", que volta a juntar o ator Stephen Graham e o realizador Philip Barantini, que já tinham colaborado na longa-metragem "Ponto de Ebulição". A minissérie - cada episódio foi filmado num único e ininterrupto plano-sequência - conta a história de como a realidade de uma família é virada do avesso quando Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 anos, é detido pelo homicídio de uma adolescente que frequenta a mesma escola que ele.

Antes do zapping para a RTP, vale ainda a pena destacar a estreia de "A Residência", na Netflix. A série de de Shonda Rhimes e protagonizada por Uzo Aduba, Giancarlo Esposito, Edwina Findley e Edwina Findley estreia-se a 20 de março e é inspirada no livro "The Residence", de Kate Andersen Brower, A história vai centrar-se num assassinato no mais desastroso (e mortal) jantar de estado da história.

Finisterra - RTP

Já "Finisterra", que se estreia no dia 10 de março na RTP1 e RTP Play, é o grande destaque do primeiro trimestre no universo da produção nacional. Com Leonor Vasconcelos, Miguel Guilherme, Rui Pedro Silva e Gonçalo Waddington nos papéis principais, a série decorre em 1943 e acompanha Celeste, uma jovem órfã de uma família herege, que é acusada de ser a herdeira desse mal que causou tantas tragédias passadas.

Trocando a fantasia pelas gargalhadas, "The Studio" chega a 26 de março à Apple TV+. Criada e protagonizada por Seth Rogers encarna, a série acompanha Matt Remick, recentemente nomeado diretor da Continental Studios. "À medida que o cinema luta para se manter à tona e relevante nos dias de hoje, Matt e a sua batalhadora equipa lutam contra as suas inseguranças, enfrentando artistas narcisistas e grandes barões desta indústria numa busca sempre ilusória para fazer grandes filmes", destaca a plataforma.

Punto Nemo - Prime Video

No final do mês, chega à Prime Video e também ao canal público a série "Punto Nemo", que conta com Margarida Corceiro e Sara Matos , ao lado de Óscar Jaenada ("Operação Maré Negra"), Maxi Iglesias ("Valéria"), Alba Flores ("La Casa de Papel"), Eric Masip ("Da Minha Janela") e Najwa Nimri ("La Casa de Papel") nos principais papéis. Os episódios vão seguir os membros de uma expedição composta por cientistas e pela Marinha espanhola, que embarcam no navio Pentonkontors para investigar os problemas da ilha de plástico situada no Pacífico Sul e sensibilizar sobre esta questão.

Fique a par de todas as séries de março:

Dia 1: The Baldwins (T1)

Max

Dia 3: Mussolini: Son of the Century (T1)

Skyshowtime

O Leopardo - Netflix créditos:

Dia 5: O Leopardo (T1)

Netflix

Dia 7: Cuando nadie nos ve (T1)

Max

Dia 7: Fatal Affairs (T1)

Max

Dia 10: 1923 (T2)

Skyshowtime

Dia 10: Finisterra (T1)

RTP1 e RTP Play

Dia 10: The Righteous Gemstones (T4)

Max

Dia 10: YOLO: Rainbow Trinity (T3)

Max

Dia 10: Oh My God, Yes! (T1)

Max

Dia 11: Leo Mattei: Proteção de Menores (T11)

Star Crime

Dia 12: Bem-Vindos à Família (T1)

Netflix

A Roda do Tempo - Prime Video

Dia 13: A Roda do Tempo (T3)

Prime Video

Dia 13: Adolescência (T1)

Netflix

Dia 14: Dope Thief (T1)

Apple TV+

Dia 16: Boyzone: Life, Death & Boybands (T1)

Skyshwotime

Dia 17: Polar Park (T1)

AMC

Dia 17: The Walking Dead: Dead City (T1)

Netflix

Dia 18: Rescue: Hi-Surf (T1)

Star Channel

Dia 18: A Body in the Snow: The Trial of Karen Read (T1)

Max

Dia 19: Small Town, Big Story (T1)

Skyshwotime

Dia 19: A Senhora dos Mortos (T2)

Netflix

Dia 19: Gannibal (T2)

Disney+

Série A Residência - Netflix

Dia 20: A Residência (T1)

Netflix

Dia 20: Vai Uma Aposta (T1)

Netflix

Dia 21: Go! (T1)

Netflix

Dia 24: Feuds Turned Fatal (T1)

Max

Dia 26: Side Quest (T1)

Apple TV+

Dia 26: Harlan Coben - Faltam Provas (T1)

Netflix

Dia 26: Death in Paradise (T13)

Star Crime

Dia 26: The Studio (T1)

Apple TV+

The Studio The Studio - Apple TV+

Dia 27: Survival of the Thickest (T2)

Netflix

Dia 27: Bosch: O Legado (T3)

Prime Video

Dia 28: Snowpiercer (T4)

Skyshowtime

Dia 28: Manuel Para Senhorinhas (T1)

Netflix

Dia 28: Punto Nemo (T1)

Prime Video

Dia 31: The Divorce Insurance (T1)

Prime Video