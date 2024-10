Outubro arrancou no pequeno ecrã com o regresso de uma das séries de animação para adultos mais empolgantes dos últimos anos: a terceira temporada de "A Lenda de Vox Machina" estreou-se na Amazon Prime Video no dia 3, com direito a um primeiro episódio de acesso gratuito. Saga criada pelo norte-americano Chris Prynoski, que trabalhou em vários clássicos animados da MTV nos anos 1990 (de "Beavis and Butt-Head" a "Daria" ou "Downtown", tendo sido o autor desta última), inspira-se no imaginário de "Dungeons & Dragons" para acompanhar um grupo de mercenários que acabam por se juntar para salvar o seu reino. Na nova época, os protagonistas têm de enfrentar um batalhão de dragões, desafio que dá o mote à leva de 12 episódios - os três primeiros já podem ser vistos na plataforma, os restantes estreiam-se nas próximas quintas-feiras.

Também de volta, mas à Netflix, "Heartstopper" regressou igualmente para a terceira temporada esta sexta-feira, 4 de outubro. A adaptação do webcomic e da graphic novel de Alice Oseman, desenvolvida pela própria autora britânica, tem sido uma das séries abraçadas pelo SAPO Mag, que já viu (e recomenda) os novos oito episódios. A saúde mental e a identidade de género estão entre os pontos-chave da nova época, mais uma vez centrada na relação amorosa entre Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke), assim como no seu grupo de amigos que dão o salto para a idade adulta.

Dia 7, a Max estreia "The Franchise", série que parece ter dado ouvidos a quem se queixa da overdose de filmes de super-heróis nos últimos anos. Esta comédia satírica foca-se precisamente na criação de um deles, dando a ver um processo tumultuoso e acidentado pela lente de Sam Mendes, realizador do primeiro episódio. O lusodescendente que dirigiu "Beleza Americana" ou "007 Skyfall" é também um dos produtores executivos ao lado do showrunner Jon Brown, que foi argumentista de "Succession", "Dead Pixels" ou "Misfits", e de Armando Iannucci, o criador de "Veep". Himesh Patel, Lolly Adefope, Daniel Brühl e Richard E. Grant são alguns dos nomes do elenco. A primeira temporada tem oito episódios, que chegarão à plataforma às segundas-feiras.

No Disney+, destaque para a minissérie mexicana que volta a juntar Gael Garcia Bernal e Diego Luna, 23 anos depois de "E a Tua Mãe Também", o filme de culto de Alfonso Cuarón que os revelou. "A Máquina" estreia-se na plataforma no dia 9 e segue a última oportunidade de um pugilista veterano (Bernal) conquistar um título, encorajado pelo seu empresário e melhor amigo (Luna). Mas uma organização criminosa promete complicar os planos neste drama de oito episódios criado por Marco Ramirez, que foi showrunner de "The Defenders" e escreveu para "The Daredevil" ou para a nova versão de "The Twilight Zone".

Curiosamente, Alfonso Cuarón também está de volta este mês. O cineasta mexicano regressa ao pequeno ecrã dez anos depois da minissérie "Believe" (NBC) com um dos dramas mais aguardados da reta final de 2024. "Pura Coincidência" chega dia 11 à Apple TV+, depois de se ter estreado em agosto no Festival de Veneza, e conta com um elenco encabeçado por Cate Blanchett e Kevin Kline. O autor descreve este retrato de uma jornalista aclamada que tenta esconder um segredo antigo como um filme de cinco horas e meia dividido em cinco capítulos, e os dois primeiros episódios poderão ser vistos na plataforma no dia da estreia. Os restantes estão agendados para as sextas-feiras seguintes.

Da produção nacional, este mês marca a primeira aventura televisiva de Bruno Gascon. O realizador de "Carga" (2018) e "Shadow" (2021) assina a minissérie "Irreversível", nova aposta da RTP na ficção. O thriller que se estreia dia 14, às 22h00, na RTP1 (e na RTP Play), é protagonizado por Margarida Vila-Nova e Rafael Morais, respetivamente na pele de uma psicóloga e de um inspetor da polícia que tentam descobrir o responsável pelo homicídio de uma jovem. Pedro Laginha, Ana Bustorff, Soraia Chaves e Ana Cristina de Oliveira também participam na investigação de seis episódios.

Fique a par de todas as estreias de outubro:

Dia 1: Os Relógios do Diabo (T1)

22h00 na RTP2

Dia 2: Onde Está a Wanda? (T1)

Apple TV+

Dia 2: Os Últimos Dias da Era Espacial (minissérie)

Disney+

Dia 3: A Lenda de Vox Machina (T3)

Amazon Prime Video

Dia 3: Adventure Time: Fionna and Cake (T1)

Max

Dia 3: Blue Box (T1)

Netflix

Dia 3: Heartstopper (T3)

Netflix

Dia 3: Billy The Kid, Um Mito Americano (T2)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 4: Angel of Death (T4)

Max

Dia 4: A Minha Vida Dava um Crime (T4)

STAR Crime

Dia 4: Uma Maldição de Família (T2)

Apple TV+

Dia 5: Ranma1/2 (T1)

Netflix

Dia 6: The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse (T2)

Netflix

Dia 7: La mente del poder (T1)

Max

Dia 7: The Franchise (T1)

Max

Dia 7: Calma, Larry! (T12 - última)

23h40 no STAR Comedy

Dia 8: Manhunt (T1)

Filmin

Dia 9: A Máquina (minissérie)

Disney+

Dia 9: Amor Traiçoeiro (minissérie)

Netflix

Dia 9: O Segredo do Rio (T1)

Netflix

Dia 9: Will Trent (T2)

Disney+

Dia 10: Citadel: Diana (T1)

Amazon Prime Video

Dia 10: Ersan Kuneri: A Vida e os Filmes (T2)

Netflix

Dia 10: La Brea (T3 - última)

Max

Dia 10: Outer Banks (parte 1 da T4)

Netflix

Dia 10: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (T1)

Netflix

Dia 11: Funny Woman (T2)

SkyShowtime

Dia 11: Pura Coincidência (minissérie)

Apple TV+

Dia 11: Regresso a las Sabinas (T1)

Disney+

Dia 11: SEAL Team (T3)

SkyShowtime

Dia 11: The Confidante (minissérie)

Max

Dia 11: Apanhados na Rede (minissérie)

22h00 na RTP2

Dia 12: A Virtude do Negócio (T1)

Netflix

Dia 14: Irreversível (T1)

21h00 na RTP1/RTP Play

Dia 14: Wisting (T3)

22h10 no AMC

Dia 15: McDonald & Dodds (T3)

22h00 no STAR Crime

Dia 15: Mentes Criminosas: Evolution (T2)

22h00 no AXN

Dia 16: Mente-me (T2)

Disney+

Dia 16: Némesis (T1)

Disney+

Dia 16: Terapia Sem Filtros (T2)

Apple TV+

Dia 17: Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance (T1)

Netflix

Dia 17: Mundo Jurássico: Teoria do Caos (T2)

Netflix

Dia 17: Nos Meandros da Lei (T3)

Netflix

Dia 18: A Hora do Diabo (T2)

Amazon Prime Video

Dia 18: Rivais (T1)

Disney+

Dia 18: The Office (versão australiana) (T1)

Amazon Prime Video

Dia 21: Citas Barcelona (T2)

Amazon Prime Video

Dia 21: S.W.A.T. - Força de Intervenção (T8)

22h00 no AXN

Dia 23: Grotesquerie (T1)

Disney+

Dia 23: O Desaparecimento de Kimmy Diore (minissérie)

Disney+

Dia 23: Os Simpsons (T35)

Disney+

Dia 24: Beauty in Black (T1)

Netflix

Dia 24: Like a Dragon: Yakuza (T1)

Amazon Prime Video

Dia 24: Grace (T1)

22h00 no STAR Crime

Dia 24: Território (T1)

Netflix

Dia 24: What We Do in the Shadows (T6 - última)

Max

Dia 24: Chucky (parte 2 da T3 - última)

22h15 no Syfy

Dia 25: A Última Noite em Tremor (minissérie)

Netflix

Dia 25: Before (minissérie)

Apple TV+

Dia 25: Hellbound (T2)

Netflix

Dia 28: Hysteria! (T1)

SkyShowtime

Dia 28: Morangos com Açúcar (T4)

Amazon Prime Video

Dia 28: Somebody Somewhere (T3 - última)

Max

Dia 30: A Lei de Lidia Poët (T2)

Netflix

Dia 30: Avetrana – Isto Não É Hollywood (minissérie)

Disney+

Dia 30: Dúvida Razoável (T2)

Disney+

Dia 30: Força, Irmão! (T1)

Netflix

Dia 30: Tu También Lo Harías (minissérie)

Apple TV+

Dia 30: Wizards Beyond Waverly Place (T1)

Disney+

Dia 31: Assassino Zen (T1)

Netflix

Dia 31: A Diplomata (T2)

Netflix

Dia 31: Don’t Come Home (minissérie)

Netflix