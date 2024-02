Fevereiro tem um arranque promissor no pequeno ecrã ao contar com "Mr. & Mrs. Smith" entre as primeiras estreias. O remake (muito livre) do filme de 2005 (realizado por Doug Liman e protagonizado por Brad Pitt e Angelina Jolie) volta a juntar uma dupla criativa que já tinha colaborado na aplaudida "Atlanta": Donald Glover e Francesca Sloane, os criadores desta combinação de comédia, ação e romance centrada em dois espiões que não só têm de resistir a missões de alto risco como a apaixonarem-se um pelo outro. Glover e Maya Erskine lideram um elenco de luxo (com John Turturro, Sarah Paulson, Paul Dano, Parker Posey, Wagner Moura, Alexander Skarsgård, Michaela Coel ou Ron Perlman) e os oito episódios da primeira temporada já podem ser vistos na Amazon Prime Video a partir desta sexta-feira, 2 de fevereiro.

Dia 6, chega à Filmin uma das maiores apostas recentes da plataforma de streaming dedicada a cinema de autor. "Sangue e Dinheiro", a primeira série criada pelo francês Xavier Giannoli (realizador do muito recomendável "Ilusões Perdidas"), é uma grande produção inspirada numa grande burla. Em tom de thriller, adapta o livro do jornalista Fabrice Arfi, centrado na fraude em torno da taxa de carbono em França, que levou um grupo de pequenos criminosos ganhou a ganhar cinco mil milhões de euros em seis meses, entre 2008 e 2009. No elenco destacam-se Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia ou Olga Kurylenko. A primeira parte da série, composta por seis episódios, estreia-se a 6 de fevereiro. A segunda, com mais seis capítulos, chega a 26 de março.

A partir de dia 8, continua o mergulho do jornalista americano interpretado por Ansel Elgort no submundo da capital japonesa. Dois anos depois da estreia da primeira temporada, a HBO Max lança a segunda de "Tokyo Vice", drama criminal criado pelo dramaturgo J. T. Rogers e com Michael Mann entre os produtores executivos (o realizador de "Ferrari" também dirigiu o primeiro episódio da série). Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Show Kasamatsu e Ayumi Ito são outros nomes do elenco da nova época, composta por dez capítulos, mais dois do que a anterior. A plataforma de streaming lança os dois primeiros episódios no dia da estreia, seguindo-se um semanalmente, durante oito semanas, todas as quartas-feiras.

Tokyo Vice

Dia 15, chega à Netflix "The Vince Staples Show", comédia que acompanha o quotidiano delirante do rapper californiano. Ao longo de cinco episódios, leva mais longe o percurso de ator de um músico já com participações especiais em séries como "Insecure" ou "Abbott Elementary". A aposta que teve uma primeira versão no Youtube, em 2019, foi criada ao lado de Ian Edelman e Maurice Williams, argumentistas de "Entergalactic", filme de animação protagonizado por outro rapper, Kid Cudi, e também disponível na Netflix.

Outra comédia que também promete marcar o mês, "Ted" estreia-se dia 22 na SkyShowtime. A prequela dos dois filmes de Seth MacFarlane recua até aos anos 90 para seguir o ursinho de peluche politicamente incorreto e o seu melhor amigo, John Bennett (Max Burkholder), aqui uma versão adolescente da personagem que Mark Wahlberg encarnou no cinema. Com Ian McKellen como narrador e mais uma vez com MacFarlane a dar voz ao protagonista (além de ser realizador, argumentista, produtor executivo e co-showrunner), a primeira temporada conta com sete episódios.

Fique a par de todas as estreias de fevereiro:

Dia 1: Teletubbies (T1)

Netflix

Dia 2: A Propósito da CHU (T1)

Netflix

Dia 2: Mr. & Mrs. Smith (T1)

Amazon Prime Video

Dia 4: Genius: MLK/X (T4 - episódio duplo)

22h30 no National Geographic

Dia 5: Calma, Larry! (T12 - última)

HBO Max

Dia 6: Sangue e Dinheiro (parte 1 da T1)

Filmin

Dia 6: The Brigade (T1)

22h10 no TVCine Edition

Feud: Capote Vs. The Swans

Dia 7: Feud: Capote Vs. The Swans (T2)

HBO Max

Dia 7: Luz (T1)

Netflix

Dia 7: Angelyne (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 7: The Thing About Pam (minissérie)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 7: Viola Come Il Mare (T1)

22h00 no AXN

Dia 8: Um Dia (minissérie)

Netflix

Dia 8: The Lovers (T1)

SkyShowtime

Dia 8: Tokyo Vice (T2)

HBO Max

Dia 8: P-Valley (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 9: A Killer Paradox (T1)

Netflix

Dia 9: Halo (T2)

SkyShowtime

Dia 9: Machos Alfa (T2)

Netflix

Dia 9: Operação Maré Negra (T3 - última)

Amazon Prime Video

Dia 9: The Silent Service – The Battle of Tokyo Bay (T1)

Amazon Prime Video

Dia 10: Shetland (T7)

22h00 no STAR Crime

Ninja Kamui

Dia 11: Ninja Kamui (T1)

HBO Max

Dia 13: Malpractice (T1)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 14: Bom Dia, Verônica (T3 - última)

Netflix

Dia 14: El juego de las llaves (T3)

Amazon Prime Video

Dia 14: The New Look (T1)

Apple TV+

Dia 15: AlRawabi School for Girls (T2)

Netflix

Dia 15: House of Ninjas (T1)

Netflix

Dia 15: Ready, Set, Love (T1)

Netflix

Dia 15: The Vince Staples Show (minissérie)

Netflix

Comédia do Caos

Dia 16: Comédia do Caos (T1)

Netflix

Dia 19: The Curse (parte 2 da T1)

SkyShowtime

Dia 19: Chesapeake Shores (T5)

22h15 no AXN White

Dia 19: The Woman in the Wall (minissérie)

SkyShowtime

Dia 21: Constelação (T1)

Apple TV+

Dia 21: Station 19 (T6)

Disney+

Dia 21: DOC (T3 - episódio duplo)

22h50 no AXN

Dia 22: Avatar: O Último Airbender (T3)

Apple TV+

Dia 22: Ted (minissérie)

SkyShowtime

Dia 22: FBI: Most Wanted (T5)

22h10 no TVCine Emotion

The Second Best Hospital in the Galaxy

Dia 23: The Second Best Hospital in the Galaxy (T1)

Amazon Prime Video

Dia 26: Chorus Girls (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 26: Obituary (T1)

22h10 no AMC

Dia 27: Lei & Ordem: Unidade Especial (T24)

20h35 no STAR Life

Dia 27: Shogun (minissérie)

Disney+

Dia 28: Lodo (T3 - última)

Netflix

Dia 29: Reina Roja (T1)

Amazon Prime Video