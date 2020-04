“Da minha janela vejo as vidas em frente como se fossem canais de televisão”, lê-se nas primeiras páginas desta história, com a menina Graça a relatar tudo aquilo que observa e a imaginar o que se passa com um misterioso vizinho.

“1.º Direito” é uma nova colaboração entre o autor Ricardo Henriques e o ilustrador Nicolau, depois de terem feito o livro informativo “Cara ou coroa? Pequena história da moeda”. Ricardo Henriques é ainda autor dos livros “Mar” e “Teatro”, em parceria com André Letria.

“1.º Direito” é editado pela Pato Lógico, está à venda online na página da editora e nas livrarias que estão a fazer vendas online em tempo de confinamento social por causa da COVID-19.