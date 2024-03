De acordo com a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de abril, o convite foi dirigido a companhias de teatro “com atividade no período da Revolução, e que nasceram ou se consolidaram nesse período: Companhia de Teatro de Almada, A Barraca, O Bando, Centro Dramático de Évora, Comuna – Teatro de Pesquisa, Novo Grupo de Teatro – Teatro Aberto, Seiva Trupe – Teatro Vivo, Teatro de Animação de Setúbal, Teatro Experimental de Cascais e Teatro Experimental do Porto”.

Os projetos apresentados, que podem ser novas criações ou reposições, serão avaliados pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) e executados até 2025, sendo atribuído um apoio total de 550 mil euros a estas entidades, através do Fundo de Fomento Cultural.

“A proposta a apresentar por estas entidades deve abordar temas como a liberdade, a censura e a história da democracia portuguesa. Cada espetáculo deverá ser apresentado em, pelo menos, três equipamentos afetos à Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses”, lê-se no comunicado.

Em paralelo, o Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa irá delinear uma exposição “sobre a interação das companhias históricas com o período pós-25 de Abril e o papel do teatro na transição democrática do país”, que terá uma versão itinerante, para ser exibida nos espaços onde serão apresentados os espetáculos.

O protocolo que formaliza o convite às dez “companhias de teatro históricas” foi assinado a 27 de março, do Dia Mundial do Teatro, no Museu Nacional do Teatro e da Dança, numa cerimónia presidida pelo ainda ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

As Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril tiveram início em março de 2022 e vão decorrer até 2026, “tendo como objetivo reforçar a memória e enfatizar a relevância atual destes acontecimentos na construção e afirmação da democracia”.

O período inicial das comemorações foi dedicado aos movimentos sociais e políticos que criaram as condições para o golpe militar que levou à queda da ditadura.

Este ano começaram a ser abordados os três ‘D’ do programa do Movimento das Forças Armadas (MFA): Descolonizar, Democratizar, Desenvolver.