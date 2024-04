De acordo com o programa “Parlamento de portas abertas”, divulgado pela Assembleia da República, o Palácio de São Bento e o novo centro interpretativo, localizado a poucos metros, estarão abertos para visitas gratuitas entre as 15h30 e as 19h00 do dia 25.

No parlamento, palco dos principais debates políticos do país, estão previstas atividades pedagógicas como semear cravos ou uma oficina de cartazes.

Pelas 16h30 haverá lugar a uma atuação da Jovem Orquestra Portuguesa no jardim interior, e disponível para visita estará a exposição “A Nós a Liberdade — Vieira da Silva”, da autoria pintora Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), “artista com forte consciência cívica que viveu intensamente o 25 de Abril de 1974”.

No programa estão também incluídas animações teatrais, com “seis viajantes” que vão circular pelo Palácio e interagir com o público, pedindo recomendações e opiniões sobre o 25 de Abril.

Na Biblioteca Passos Manuel, os cidadãos vão poder depositar as suas memórias de abril numa pequena “caixa da memória”.

Pela primeira vez é também aberta ao público a Casa do Parlamento – Centro Interpretativo, localizada em frente ao parlamento, que reúne informações sobre a atividade parlamentar.

Neste espaço estará a exposição “PREC – Parlamento Revisto Em Caricatura. O Parlamento na Caricatura de Imprensa 1974-76”, e haverá atividades como a ”hora do conto: Asas da Liberdade” ou a criação de um desenho em mural coletivo sobre a liberdade, destinado a crianças maiores de seis anos.