O Dia Internacional dos Museus assinala-se a 18 de maio, domingo, e este ano as iniciativas têm início hoje, com a Noite Europeia dos Museus, informou a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

Em conjunto, as duas comemorações somam mais de 300 atividades em Portugal, segundo o balanço feito na sexta-feira, disponível através do site da MMP.

Para as comemorações deste ano, o Conselho Internacional de Museus (ICOM), promotor do evento a nível mundial, propôs o tema “O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação”, que convida a pensar o papel dos museus como catalisadores de mudança, inovação e inclusão social.

Em Braga, as celebrações iniciaram-se hoje de manhã, com momentos musicais no Paço dos Duques de Bragança, em colaboração com o Conservatório de Guimarães, enquanto à noite, o Museu Nogueira da Silva se abre para visitas guiadas à coleção e aos jardins.

No Porto, há visitas à botica oitocentista do Hospital de Santo António e à farmácia de oficina do Hospital Joaquim Urbano, visitas guiadas à Torre dos Clérigos e ao Museu Soares dos Reis, que tem os ‘workshops’ “Aurélia de Souza: Construindo um Autorretrato” e “Vamos desenhar as esculturas do Soares dos Reis”.

No Museu de Vila do Conde, realiza-se uma oficina de construção naval de madeira, que permite experimentar ferramentas e conhecer os saberes dos antigos carpinteiros e calafates.

Em Coimbra, hoje à noite, no Museu Nacional Machado de Castro, há espetáculos de música, dança, teatro e circo, estudos sobre o universo alimentar representado pela pintura de Josefa d’Óbidos e uma viagem com degustação pela história dos vinhos e licores aromatizados, da Roma Imperial à Coimbra do século XIX. No domingo, realizar-se-ão visitas guiadas e temáticas, jogos, uma oficina multimédia e outras oficinas criativas.

Em Leiria, há oficinas para refletir sobre o papel dos museus, e visitas até à noite, no Museu José Malhoa.

No Museu de Alcobaça, há visitas orientadas a espaços como a Capela do Desterro, e abertura das reservas técnicas, normalmente não visitáveis; uma visita noturna, intitulada "O Quotidiano dos Monges", dará uma visão do dia-a-dia dos monges cistercienses.

No dia dos museus, será possível fazer uma visita orientada à Fortaleza e ao Museu Nacional Resistência e Liberdade, ao pôr do Sol.

Em Lisboa, desenha-se ao ar livre, há uma oficina de diário gráfico dinamizada por finalistas de Belas Artes da Universidade de Lisboa, no Parque Botânico do Museu Nacional do Traje, espaço que vai ainda disponibilizar visitas guiadas, horas de conto para crianças e uma sessão de Tai-Chi Chuan.

O Museu Nacional dos Coches tem um ‘Peddy Paper’, que desafia crianças e adultos a desvendar um mistério; o Museu Nacional de Etnologia tem oficinas de cerâmica, fiação, tapeçaria, tecelagem manual em tear de cintura e tinturaria natural; o Museu Nacional de Arte Contemporânea conta com a artista Adriana Molder para uma visita à exposição "Aldebaran Caída Por Terra"; e no Palácio Nacional da Ajuda, as recriações e encenações históricas permitem ser-se rei e rainha por uma noite.

No Museu da Água, celebram-se também os 180 anos do nascimento de Eça de Queirós, com uma visita com animação histórica, que dá a conhecer a relação entre o escritor e a Companhia das Águas de Lisboa. Neste museu, será ainda possível descobrir as peças expostas através de um jogo de Bingo.

No Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, uma visita-oficina permite experimentar o trabalho de restaurador e conservador, enquanto à noite uma visita guiada dá a conhecer algumas das principais peças da coleção.

Fora do âmbito da MMP, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai ter entrada gratuita durante este fim de semana e propõe visitas, ‘workshops’, poesia, conversas, performances e muita música.

O recém-aberto MACAM – Museu de Arte Contemporânea Armando Martins abre hoje o jardim a visitas guiadas e terá entrada gratuita no domingo, com visitas temáticas à coleção e à antiga capela do palácio.

No Museu Nacional de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa, haverá visitas temáticas à noite, entre sinais de povos, populações de dinossauros, plantas e minerais.

No Museu do Oriente, realizar-se-ão visitas guiadas à exposição recém-inaugurada "Foto Arte Ganesh", resultado da recuperação do espólio inédito do fotógrafo Krishna Navelkar, Ganesh, adquirido pela Fundação Oriente.

A Associação dos Arqueólogos Portugueses, no Museu Arqueológico do Carmo, promove a visita "As voltas que o Carmo deu – de Igreja a Museu".

O Museu do Aljube, no Dia dos Museus, tem acesso gratuito às exposições "Antes de ser independência foi luta de libertação", sobre os 50 anos das independências, "Arquitectas da Liberdade", sobre o direito à habitação, que "foi e é uma luta das mulheres", e à exposição de longa duração "sobre a história do edifício, a caraterização do regime ditatorial (1926-1974), os seus meios de repressão e opressão, assim como a resistência das oposições e da luta, até ao derrube da ditadura em 25 de Abril de 1974".

A Casa Fernando Pessoa, também em Lisboa, recebe as Sopa de Pedra, grupo vocal feminino que canta música tradicional portuguesa.

No Porto, o Museu de Serralves tem oficinas artísticas de desenho, pintura, escultura, arquitetura e cinema; visitas guiadas e uma sessão de “leitura furiosa”, uma festa com pessoas que escrevem, pessoas que desenham e pessoas zangadas com a leitura.

Em Cascais, as atividades têm início hoje e prolongam-se até dia 25, com entrada livre em todos os equipamentos do concelho durante este fim de semana.

No concelho de Sintra, o Palácio Nacional de Queluz conduz a visita ao Jardim Botânico, construído entre 1769 e 1780, e ao "Expoente do Barroco", para se ver "A Recuperação da Capela Real”.

O Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, tem visitas guiadas, hoje à tarde e à noite, às exposições "Uma Guitarra Com Gente Dentro – Carlos Paredes e o Neorrealismo", “A coragem da gota de água é que ousa cair no deserto”, “She's Lost Control”, de Alexandre Lyra Leite, e "Mário Soares e o Neorrealismo".

Segundo o ICOM, mais de 40 mil museus de todo o mundo participam no Dia Internacional dos Museus.

Atividades em Portugal podem ser consultadas no site https://dim.museusemonumentospt.pt/.