O espetáculo parte da peça “As TrêsIrmãs”, do dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904), e pretende questionar também a figura do “homem como potencial parceiro romântico desejado pela mulher e a forma como o homem se descarta dessa função”, disse à agência Lusa David Pedreira Bastos, que dirige o espetáculo que criou em conjunto com as intérpretes.

A interpretar “3 irmãs” estão Ana Sampaio e Maia, Joana Cotrim e Rita Morais. A fotografia e direção de arte é de Bruno Simão e o design de luz de Rui Monteiro.

O espetáculo está em cena até 20 de dezembro, com sessões de segunda a sexta-feira, às 20h30, e, aos sábados e domingos, às 11h00. Em 2021 entrará em digressão, com representações no Auditório Municipal de Vila do Conde (16 de janeiro), Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra (26 de março), e Teatro-Cine de Torres Vedras (16 de abril).