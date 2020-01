A obra “é a continuação do romance ‘O Tatuador de Auschwitz’”, eleito no ano passado “Livro do Ano/Bertrand”, por votação dos leitores.

A Presença toma este título como a aposta editorial para o primeiro semestre deste ano. A obra conta a história de Cilka Klein, que em 1942, com 16 anos, foi levada para o campo de extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau. O comandante do campo, Johann Schwarzhuber, sensibilizado pela sua beleza, decidiu separá-la das outras prisioneiras. Após a libertação, há 75 anos, Cilka acabou por ser condenada pelos russos por ter colaborado com os nazis e foi enviada para Vorkuta, um campo de trabalhos forçados na Sibéria, no Círculo Polar Ártico.