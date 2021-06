Marial Leal revelou nas redes sociais um novo single, "Gelado de Verão". O tema conta com a participação especial de Daniel Savate, irmão do ex-concorrente do "Big Brother - Duplo Impacto", Bruno Savate.

Na emissão desta quarta-feira, dia 16 de junho, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou o novo single de Maria Leal. "São já vários verões a alimentar esta tradição. Se virmos bem, a Maria Leal é como a COVID-19: pensamos sempre que é a última vaga, mas vem sempre mais uma", gracejou a humorista.

"Neste caso, é um daqueles gelados que já descongelou e voltou a congelar três vezes e está cheio de blocos de gelo lá no meio e, em princípio, causará problemas gástricos", acrescentou Joana Marques.

Veja o vídeo: