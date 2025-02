Lars von Trier “está bem, dadas as circunstâncias”, anunciou a sua produtora na quarta-feira, após notícias que circulavam na Dinamarca sobre o estado de saúde do realizador.

A sofrer da doença de Parkinson, Lars von Trier, grande nome do cinema de autor contemporâneo e vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2000 com "Dancer in the Dark", mudou-se para casa de repouso, anunciou a Zentropa.

“Lars está atualmente em contacto com um centro de assistência que pode lhe fornecer o tratamento e os cuidados que o seu estado de saúde exige”, disse a produtora Louise Vesth, da Zentropa, na rede social Instagram.

“É um complemento ao seu próprio alojamento pessoal. O Lars está bem, dadas as circunstâncias”, acrescentou, lamentando a “necessidade de transmitir informações muito pessoais” após as informações divulgadas pela imprensa dinamarquesa.

'Enfant terrible' do cinema dinamarquês, adepto de polémicas – nomeadamente quando disse que entendia 'um pouco' Hitler –, Lars von Trier, com 68 anos , anunciou que sofria da doença de Parkinson no outono de 2022.

Algum tempo depois, este fã de humor negro, que tem a palavra “FUCK” tatuada nos dedos, previu numa mensagem agora apagada no Instagram que, “com um pouco de sorte, deviam (…) sobrar alguns filmes decentes [em mim]”.

Na terça-feira, um amigo, o produtor e co-fundador Zentropa Peter Aalbæk Jensen, partilhou detalhes sobre o próximo filme do realizador, que recebeu apoio financeiro do Instituto de Cinema, garantindo que avançará mesmo com a doença.

"O Lars está a preparar a longa-metragem 'After', que aborda a morte e a vida após a morte, e não está em perigo”, revelou à revista de cinema Ekko, acrescentando que a rodagem talvez avance ainda este ano.

O produtor contava que o realizador se mudara para uma casa de repouso, mas não era algo permanente: “Fisicamente, o Lars está afetado, mas não há nada de errado com a cabeça dele. Portanto, é nisso que a casa de repouso ajuda. Ainda tem a sua casa, onde está de vez em quando, dependendo do estado físico nesse dia."

E esclarecia: "A casa de repouso serve principalmente para enrijece-lo fisicamente, e depois ele usa a sua cabeça inteligente nos projetos em que está a trabalhar. Achamos que a sua situação está atualmente estável.”

"'After' tem sido sempre planeado para ser feito baseado na situação física do Lars. Ele sempre usou as limitações para algo criativo, e agora é a sua própria limitação física que ele incorpora na criatividade”, afirmou.

Além de "Dancer in the Dark", na carreira de Lars von Trier estão ainda filmes premiados e controversos com sexo e violência como "Ondas de Paixão" (1996), "Dogville" (2003), "Anticristo" (2009) e as duas partes de "Ninfomaníaca" (2013).