Nas redes sociais, o artista confessou ter ficado comovido. "Ainda de lágrimas nos olhos com o que se passou esta noite. Sou um sortudo por poder contar com uma equipa incansável como esta. Obrigado RTP pelo voto de confiança", escreveu o músico na sua conta no Instagram.

A RTP1 dedicou a noite desta segunda-feira, dia 2 de agosto, a Zeca Afonso. "No dia em que passam 92 anos sobre a data do seu nascimento e no ano que assinala o meio século de vida de 'Cantigas do Maio', um dos discos mais marcantes da sua obra e uma peça central na história da música portuguesa, recordamos o legado de canções de Zeca Afonso num espetáculo único e exclusivo para a RTP com direção artística do músico Agir", resumiu o canal em comunicado.

O concerto Cantinho do Zeca foi para o ar esta segunda-feira e já de encontra disponível na RTP Play - veja aqui.

O concerto Cantinho do Zeca juntou palco vários artistas portugueses para celebrar Zeca Afonso. Carolina Deslandes, Lura, Marisa Liz, Tatanka, Joana Alegre, Cláudia Pascoal, Irma e Sara Correia juntaram-se a Agir para "recriar o legado maior do cantautor, dando-lhes novas vozes, mas sempre mantendo a essência de cada canção intemporal".

"Ter um papel ativo nesta celebração é reconhecer que o Zeca foi um dos maiores impulsionadores da música tradicional portuguesa e que sem ele, muitos dos artistas de hoje em dia não existiriam", frisou Agir, em comunicado.