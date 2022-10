O ator norte-americano estava a segurar uma pistola Colt durante um ensaio para "Rust", um western filmado no Novo México em outubro do ano passado, quando acidentalmente disparou o tiro que matou Hutchins, a diretora de fotografia do filme, de 42 anos.

"Anunciamos hoje o acordo do processo civil movido em nome da família Hutchins", disse Baldwin no Instagram.

"Durante este difícil processo, todos mantiveram o desejo de fazer o melhor para o filho de Halyna", acrescentou.

Os detalhes do acordo no qual está incluída a Rust Movie Productions, empresa criada para a produção do filme, não foram revelados.

Baldwin, produtor e estrela de "Rust", foi informado de que a arma era segura e disse anteriormente que não puxou o gatilho.

A produção do filme continuará em janeiro, disseram os seus diretores num comunicado divulgado esta quarta-feira. O marido de Hutchins, Matthew Hutchins, assumirá um papel de produtor executivo.

"Não tenho interesse em participar em recriminações ou atribuições de culpa (aos produtores ou ao Sr. Baldwin)", disse Matthew Hutchins no comunicado.

"Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um terrível acidente", acrescentou. Ele também disse que "todos os atores principais originais" retornarão ao set.

O realizador de "Rust", Joel Souza, que também ficou ferido no incidente, afirmou que irá dedicar o seu trabalho no filme "para honrar o legado de Halyna e deixá-la orgulhosa."

"Embora seja certamente agridoce, estou satisfeito que juntos completámos agora o que Halyna e eu começámos", disse em comunicado também divulgado na quarta-feira.

O processo da família estava entre uma série de processos civis sobre o incidente que chocou Hollywood e levou à proibição permanente de armas nas rodagens. Os investigadores não apresentaram acusações criminais contra nenhum dos envolvidos na tragédia, embora se tenham recusado a descartá-los.

Baldwin disse em agosto que não achava que seria acusado e referiu à CNN que havia contratado um investigador particular para avaliar uma possível culpa.

Embora não houvesse dúvidas de que a arma estava nas mãos do ator quando foi disparada, a questão que permanece sem resolver é como a arma veio a ser carregada com uma bala real.

Os estúdios de cinema estão sujeitos a regras rígidas em relação a armas de suporte.