O julgamento de Alec Baldwin por homicídio involuntário após o disparo fatal na rodagem do filme “Rust” começará em julho, por ordem de um juiz do Novo México, segundo documentos do tribunal publicados na segunda-feira (26).

O ator norte americano, protagonista e um dos produtores do western, foi acusado em janeiro pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins em outubro de 2021.

Baldwin segurava um revólver Colt. 45 durante um ensaio quando a arma disparou. O tiro matou Hutchins e feriu o realizador Joel Souza.

Segundo os documentos judiciais, a seleção do júri terá início a 9 de julho, enquanto os argumentos de abertura começarão no dia seguinte.

O julgamento será realizado em Santa Fé, no oeste dos EUA, e deve durar cerca de oito dias.

Baldwin, de 65 anos, nega ter apertado o gatilho da arma, que, por se tratar da rodagem de um filme, não deveria conter balas reais.

A armeira de “Rust”, Hannah Gutierrez-Reed, está a ser julgada pelo mesmo caso no Novo México, também acusada de homicídio involuntário.

A jovem de 26 anos, responsável pelas armas no set, enfrenta ainda uma acusação por ocultação de provas ao alegadamente tentar desfazer-se de cocaína durante as investigações do caso.

Baldwin recebeu duas acusações diferentes por homicídio involuntário: uma por “uso negligente de uma arma de fogo” e outra por agir “sem precaução e prudência”.

Isso significa que os jurados devem decidir se ele é culpado de uma das duas ou de nenhuma, mas não das duas ao mesmo tempo.

O ator, assim como Gutierrez-Reed, declarou-se inocente. Se for considerado culpado, pode receber uma pena de até 18 meses de prisão. Atualmente, está livre sob fiança.

Os advogados de Baldwin, Luke Nikas e Alex Spiro, solicitaram ao tribunal um julgamento rápido a fim de “minimizar o vilipêndio público e a suspeita e evitar os riscos para provar a sua inocência que por vezes surgem após um longo atraso no processo”.

O primeiro-assistente de realização, David Halls, que entregou a arma a Baldwin no dia da tragédia, não contestou uma acusação de delito menor de armas e foi condenado, em março do ano passado, a seis meses de liberdade condicional.

Depois de uma pausa pelo ocorrido, as filmagens de “Rust” foram concluídas no ano passado em Montana sob o comando de Joel Souza e com Matthew Hutchins, viúvo da diretora de fotografia, como produtor executivo.

O realizador disse na altura que o fim da rodagem tinha um sabor “agridoce”, mas que o elenco e a equipa estavam “empenhados” em completar o que Halyna e ele haviam iniciado.

A morte de Halyna Hutchins, que tinha 42 anos, comoveu Hollywood e desencadeou apelos a favor de aumentar as medidas de segurança nos sets.

Algumas vozes, porém, ressaltaram que a indústria já é regulamentada por normas restritivas que não foram seguidas cuidadosamente durante as filmagens de “Rust”.