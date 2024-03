A armeira do filme "Rust", protagonizado por Alec Baldwin, foi declarada culpada de homicídio involuntário esta quarta-feira (6) por um júri do Novo México, nos EUA, pelo disparo de um tiro num ensaio que matou uma pessoa em 2021.

Hannah Gutierrez-Reed era a supervisora das armas no western de baixo orçamento e estava acusada pelo incidente que resultou na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

O veredito foi unânime por parte do júri formado por sete mulheres e cinco homens, que a considerou inocente de uma segunda acusação, a de manipulação de provas por alegadamente ter tentado desfazer-se de cocaína após o incidente.

A armeira foi levada sob custódia quase de imediato e a sentença poderá ser anunciada em abril, que pode ficar pelos 18 meses de prisão e uma multa de vários milhares de dólares.

A defesa indicou que tenciona apelar imediatamente do veredito.

O disparo fatal no set do filme “Rust”, produzido e protagonizado por Alec Baldwin, foi resultado das “constantes e intermináveis falhas de segurança” da profissional responsável pelas armas da produção, afirmaram os procuradores do Ministério Público nas alegações finais ainda na quarta-feira.

Hutchins foi atingida por um tiro de um revólver Colt. 45 que estava na mão de Baldwin durante um ensaio. Ao contrário do esperado, tinha uma bala real. O realizador Joel Souza foi ferido com o mesmo projétil.

Halyna Hutchins

O julgamento de duas semanas centrou-se em como a bala, uma das várias que os investigadores encontraram, chegou ao set, algo estritamente proibido pelas regras da indústria.

O júri viu imagens das gravações nas quais os atores manipulam armas de forma perigosa, segundo as testemunhas, sem que Gutierrez-Reed interviesse.

“Este não é um caso em que Hannah Gutierrez cometeu um erro e esse erro foi colocar acidentalmente um cartucho carregado nessa arma”, disse a procuradora Kari Morrissey aos jurados.

“Este caso é sobre falhas de segurança constantes e intermináveis que resultaram na morte de um ser humano e quase mataram outro”, acrescentou.

De acordo com Morrissey, na manhã em que Hutchins foi baleada, a armeira estava, como de costume, descuidada no seu trabalho de supervisionar as mais de 20 armas utilizadas no filme, e não estava presente quando Baldwin e a equipa se preparavam para uma cena.

Gutierrez-Reed, afirmou a procuradora, levou balas reais para o set e não executou medidas básicas de precaução para garantir que a munição que colocava nas armas era falsa, como sacudi-las para ouvir um ruído característico.

Bode expiatório

Alec Baldwin

O Ministério Público também acusou a armeira de ter escondido cocaína, que consumia fora do horário de trabalho, após a tragédia. Neste ponto, os jurados consideraram-na inocente.

A defesa, conduzida por Jason Bowles, disse que Gutierrez-Reed era um bode expiatório para uma produção que economizou em segurança por motivos financeiros.

Ela não teria como saber que havia projéteis reais no local da rodagem, e foi levada a acreditar que os produtores tinham obtido balas falsas para o filme, afirmou Bowles.

“A responsabilidade recai na produção, como em qualquer organização. Começa de cima”, declarou, acrescentando que, depois da tragédia, os produtores ofereceram a armeira à Justiça.

“Os poderosos querem deixar isto para trás e terminar o filme. Fazer dinheiro”, disse. “Eles têm a pessoa conveniente para cair sentada mesmo aqui”.

Em comunicado, a família da vítima disse estar 'satisfeita porque o júri, com base nos indícios', ter considerado a armeira 'culpada para lá de de qualquer dúvida razoável, pela sua participação em tirar a vida de Halyna'.

'Os pais de Halyna e a sua irmã sempre quiseram que todos os responsáveis ​​​​pela morte de Halyna fossem responsabilizados', diz a declaração dos advogados Gloria Allred e John Carpenter, acrescentando esperar 'que o sistema judicial continue a garantir que todos os outros responsáveis ​​pela morte de Halyna sejam obrigados a enfrentar as consequências legais das suas ações'.

Baldwin também é acusado de homicídio involuntário e irá a julgamento a meio do ano.

No início de fevereiro, o ator, que sempre afirmou que nunca puxou o gatilho do revólver que segurava, mas que este detonou devido a uma falha mecânica, declarou-se inocente.

As filmagens de "Rust" foram retomadas vários meses depois e terminaram em Montana, com o viúvo de Halyna Hutchins, Matthew, a atuar como produtor executivo.

No final de 2022, abandonou o processo cível que tinha iniciado contra Alec Baldwin no final de um acordo cujo valor não foi divulgado.

A morte de Hutchins já levou a novas precauções de segurança na indústria cinematográfica.