Alejandro Sanz compete com “#Eldisco” na categoria de Melhor Álbum, e também na de Melhor Gravação e Melhor Canção com duas faixas: “No tengo nada” e “Mi persona favorita”, que canta com Camila Cabello.

O artista de 50 anos também está nomeado para Melhor Álbum Pop Contemporâneo (“#Eldisco”), Melhor Canção Pop (“Mi persona favorita”) e Melhor Vídeo de Versão Longa (“Lo que fui es lo que soy”), informou a Academia Latina de Gravação.

A premiação mais importante da música latina decorre a 14 de novembro em Las Vegas, e conta entre as nomeadas com a canção portuguesa "Sem palavras". Nomeada para Melhor Canção em Língua Portuguesa, foi composta pelo pianista Mário Laginha para uma letra de João Monge e interpretada por António Zambujo no álbum "Do avesso", que editou no final do ano passado. É a única canção portuguesa nomeada nesta categoria, ao lado de quatro outras músicas, todas elas de artistas brasileiros: Mestrinho, Tiago Iorc, Criolo e Claudia Brant com Arnaldo Antunes.

“Sejam engenheiros de som, artistas, compositores ou arranjadores musicais – independentemente do género, idade, identidade nacional ou género musical – os candidatos são produto de um processo de votação no qual cada voto conta. A música latina é cada vez mais popular no mundo, une-nos, orgulha-nos, e entusiasma-nos para a celebrarmos”, afirmou Gabriel Abaroa Jr., presidente da Academia Latina de Gravação, citado em comunicado.

Além de Sanz e da sua compatriota Rosalía, com cinco nomeações, destacam-se Andrés Calamaro (4), Fonseca (4), Juan Luis Guerra 4.40 (4), Tony Succar (4), Paula Arenas (3), Camila Cabello (3), Kany García (3), Juanes (3), Sech (3) e Sebastián Yatra (3).

Aitana, Burning Caravan, Cami, Fer Casillas, Chipi Chacón, Elsa e Elmar, Greeicy, Juam Iangaramo, Paulo Londra e Nella disputam o prémio de Melhor Artista Revelação. Já a brasileira Anitta foi nomeada na categoria Melhor Álbum Urbano.