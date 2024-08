A MTV adiou a cerimónia dos Video Music Awards (VMAs) devido ao debate presidencial dos Estados Unidos. A premiação estava inicialmente marcada para 10 de setembro, passando a realizar-se no dia seguinte (11).

A organização dos VMAs tomou a decisão depois de ser anunciada a data do frente a frente entre Kamala Harris e Donald Trump.

Em comunicado, a MTV anunciou os primeiros convidados da cerimónia. Camila Cabello, GloRilla, Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Rauw Alejandro vão subir ao palcos dos VMAs.

MTV VMAs: os nomeados

Taylor Swift parte na frente da corrida, com 10 nomeações, seguida por Post Malone, com nove.

Sabrina Carpenter, Eminem e Ariana Grande também se destacam, com seis nomeações cada.

Ariana Grande, com "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)", Billie Eilish, com "Lunch", Doja Cat, com "Paint The Town Red", Eminem, com "Houdini", SZA, com "Snooze", e Taylor Swift feat Post Malone, com "Fortnight", concorrem na categoria de Melhor Vídeo, o prémio mais cobiçado.

Já a categoria de Melhor do Ano é disputada por Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter, SZA e Taylor Swift.

Este ano, luta pelo prémio de Melhor Novo Artista também promete ser renhida - Benson Boone, Chappell Roan, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims e Tyla são os nomeados.

Anitta também está em destaque na edição deste ano dos MTV VMAs, com duas nomeações na categoria Melhor Canção Latina (“Mil Veces” e “Bellakeo”, com Peso Pluma). A cantora brasileira está ainda na corrida ao prémio de Melhor Edição.