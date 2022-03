Emily Jane White apresentará o seu novo álbum, "Alluvion", numa digressão nacional em abril. A norte-americana vai atuar em Braga, Guarda, Setúbal, Portalegre e Ílhavo com as canções do seu sétimo longa-duração de originais, cuja edição está agendada para esta sexta-feira, 25 de março.

Escrito e gravado durante os primeiros meses da pandemia e produzido pelo multi-instrumentista Anton Patzner, "Alluvion" é um disco "que nos fala da dor pessoal e coletiva sobre a perda humana e do nosso mundo natural; dá-nos um espaço de reflexão sobre a ausência do luto no nosso mundo mas indicando onde ele deve ser necessário", descreve a promotora em comunicado

A cantautora iniciou o percurso a solo com "Dark Undercoat", em 2007, depois de ter feito parte de bandas como os Diamond Star Halos. Emily Jane White atuou pela última vez em Portugal há dois anos, quando apresentou o sexto álbum, "Immanent Fire" (2019), no Salão Brazil, em Coimbra, e no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima.

Datas da digressão nacional:

6 de abril | Theatro Circo (Braga) | 21h30

7 de abril | Teatro Municipal da Guarda (Guarda) | 21h30

8 de abril | Casa da Cultura (Setúbal) | 21h30

9 de abril | Centro de Artes e Espectáculo de Portalegre (Portalegre) | 21h30

10 de abril | Teatro Vista Alegre (Ílhavo) 16h00