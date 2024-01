De acordo com o agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado, “os quatro concertos em que o alinhamento é exclusivamente composto pelos temas do primeiro álbum do artista decorrerão em março e abril”.

A digressão inicia-se a 1 de março em Lisboa, na Culturgest, e passa depois pela Covilhã, a 9 de março no Teatro Municipal, por Ovar, a 15 de março no Centro de Arte, e por Braga, a 20 de abril no Theatro Circo.

Os bilhetes para os concertos já estão à venda, com exceção do espetáculo da Covilhã, para o qual ficarão disponíveis no início de fevereiro.