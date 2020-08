O português Fernando Conceição, porventura o maior fã português dos Queen, faleceu em junho deste ano depois de uma longa batalha contra um cancro.

Conhecido por se vestir como Freddie Mercury e acompanhar religiosamente a carreira dos Queen, Fernando tinha uma invejável coleção de memorabilia da banda e do seu vocalista exposta em sua casa, numa espécie de museu. Ia frequentemente a Montreux, cidade suíca por que Freddie Mercury se apaixonou, onde viveu e gravou com os Queen o seu último álbum - a cidade tem uma inclusivamente uma estátua dedicada ao cantor - e conheceu Roger Taylor e Brian May.

Em 2011, 20 anos após a morte de Freddie Mercury, o SAPO entrevistou-o em sua casa, onde nos mostrou a sua coleção e nos falou sobre o seu amor pela banda britânica. Veja a entrevista no vídeo abaixo.

Depois da morte de Fernando Conceição, os seus amigos e a sua família tiveram de tomar uma difícil decisão: o que fazer com a extensa coleção de objetos, roupas e outra memorabilia dos Queen. A coleção e Fernando chegaram a ser visitados na sua casa por Jacky Smith, que preside o Clube de Fãs Internacional Oficial dos Queen.

São os amigos e a família de Fernando que pedem agora ajuda para a levar para "um sítio muito especial", Montreux, e para isso criaram uma petição, iniciativa explicada pela amiga Alessandra Rotilio neste vídeo. A petição conta até agora com quase 200 assinaturas.