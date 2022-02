Além de dez canções portuguesas, foram também escolhidas dez canções galegas que, desde as 15h00 de hoje, podem começar a ser votadas, num processo a decorrer até 20 de março, através do site da aRi[t]mar https://aritmar.gal/

As 10 canções finalistas na categoria de Melhor Música de 2021 em Portugal são: "Areia Fina", de Tiago Nacarato & Fran; "Estou por Tudo", de Miguel Araújo com Cláudia Pascoal; "Andorinhas", de Ana Moura; "Este Meu Jeito", de Elisa; "Cidade", de Bárbara Tinoco e Bárbara Bandeira; "Mãe", de Mariza; "Eco", de Carolina Deslandes; "Sou Como Sou", de Ana Bacalhau; "Ready [Mulher Batida]", de Orelha Negra com A Garota Não; e "Purga", de Rita Vian.

As 10 canções finalistas na categoria de Melhor Música de 2021 na Galiza são: "Luar", de Baiuca com Liliana; "O Samil é Portugal", de Os Vacalouras mais Quim Barreiros; "Maneo de Caión", de Sheila Patricia; "Maneo de Cambre", de Caamaño&Ameixeiras com Sílvia Pérez Cruz e Carola Ortiz; "Casa deshabitada", de Moel com Guadi Galego; "Emerxencia", de Freixo (Davide Salvado e Abe Rábade); "Pobo de artistas", de Dakidarría com Tanxugueiras e O Rabelo; "Outras Lérias", de Ukestra do Medio; "Somos a pedra", de Os d'Abaixo; e "Peixe", de Xisco Feijoó.

A aRi[t]mar é um projeto didático e cultural da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, pertencente a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Junta da Galiza, destinada a divulgar a música e poesia galego-portuguesas e aproximar a cultura e a língua dos dois países, no quadro da Lei Valentín Paz-Andrade para o uso do ensino da língua portuguesa e as ligações com a lusofonia.