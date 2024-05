A ação, promovida pela Câmara de Paredes de Coura, no âmbito da programação do centro cultural, com o apoio da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, “inclui vários géneros musicais, com destaques como Lula Pena, Daniel Pereira Cristo, a dupla galega Xisco Feijoó e María Vidal, entre outros artistas.

O ciclo de concertos e atividades culturais, dedicado à música clássica, tradicional e jazz, que conta com a parceria de programação da Associação Cultural Rock’n’Cave e da Associação Porta-Jazz, dá a conhecer “projetos nacionais e internacionais que encontram nesses três géneros a sua base, mas que apresentam em Paredes de Coura novas abordagens contemporâneas.”

Além do centro cultural de Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, a Junta de Freguesia de Agualonga, a Associação Paredes de Coura, Capela do Espírito Santo (ACRDPC), a associação de Ferreira, Casa Grande de Romarigães, Eira Comunitária de Porreiras, Vascões e Cossourado são outros espaços do concelho que vão acolher o Ciclo de Polinização Musical.

A partir de sexta-feira e até domingo, atuam Lula Pena, Nuno Campos 4tet, Vítor Joaquim acompanhado por Ulrich Mitzlaff e João Silva, Daniel Pereira Cristo Trio (vencedor do prémio Carlos Paredes 2018), 293 Diagonal, Canto Nono (concerto em homenagem a José Mário Branco) e "A menina que não cabia numa caixa quadrada" (espetáculo para crianças).

No fim de semana seguinte, nos dias 17 a 19, o programa inclui Phole Trio, Opus Trio, o duo María Vidal e Xisco Feijoó (Cantares no Camiño) e Samurai Magazine.

A programação conta ainda com várias oficinas dinamizadas por alguns dos artistas programados, dedicadas a temas tão variados como Dança e Canto Popular Galego (com María Vidal e Xisco Feijoó), Dança Africana (com Isa Santos) e Ritmos e Instrumentos Tradicionais Portugueses (com Daniel Pereira Cristo).

O “Ciclo de Polinização Musical prevê ainda a realização de caminhadas, em parceria com a associação local Ori-Coura Orientação, que convidam o público a desfrutar da riqueza da natureza e da programação artística de Paredes de Coura, em simultâneo”.