A terceira sessão do julgamento do caso que opõe os Anjos a Joana Marques terminou a meio da tarde desta segunda-feira, dia 30 de junho. A próxima sessão está marcada para o dia 11 de julho e vai contar com depoimentos de Tatanka, dos The Black Mamba, e da humorista.

“Feita com muito sacrifício, esperemos que dia 11 não esteja tanto calor”, disse a juíza, citada pelo Observador. De acordo com o jornal, a equipa de defesa de Joana Marques fez um pedido para que a humorista deponha em tribunal. No entanto, a equipa de advogadas de Sérgio e Nelson Rosado respondeu de imediato, pedindo o indeferimento do requerimento, para que Joana Marques não fosse autorizada a prestar declarações. Para a advogada dos Anjos, “no primeiro dia a própria ré, em conferência de imprensa, dizia que pretendia prestar declarações”, mas não o fez. "Não se compreende", acrescentou. "O requerimento é oportuno", frisou a juíza do caso. "Pode pedir as declarações até ao início das alegações finais. Pode escolher o momento em que pede para prestar essas declarações (...) Em segundo lugar, declarações de parte, por definição, é parcial, se a lei permite as declarações de parte, permite que dê ao tribunal a sua perspetiva", rematou, segundo o Observador.