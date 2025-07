O julgamento que opõe os Anjos (Sérgio e Nelson Rosado) a Joana Marques não será concluído esta segunda-feira, 30 de junho, avança o Observador. Falta ainda ouvir uma testemunha indicada pelos irmãos Rosado, cuja audição só poderá acontecer numa data posterior, ainda por definir.

De acordo com o jornal, a testemunha que falta ouvir no processo movido pelos músicos é Pedro Taborda, mais conhecido como Tatanka, vocalista dos The Black Mamba. O artista foi jurado do programa "Ídolos", ao lado de Joana Marques, e aparece no vídeo partilhado pela humorista.

A equipa de advogados dos irmãos garante que não abdica do seu depoimento, o que implicará a realização de uma nova audiência.

Este caso chega a tribunal na sequência de um vídeo publicado por Joana Marques, que mostrava partes da atuação da dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado antes de uma prova do MotoGP em Portimão.

Os Anjos cantaram o hino nacional e o vídeo publicado pela humorista continha partes de reações do júri do programa “Ídolos”.

Depois da publicação do vídeo, os cantores decidiram avançar para a Justiça e exigem agora uma indemnização de um milhão e 118 mil euros.

Numa primeira fase, que aconteceu no ano passado, foi tentado um acordo em audiência preliminar, o que não foi alcançado.

Nas primeiras sessões do julgamento, Nélson Rosado disse que a dupla musical ainda continua a receber mensagens de ódio por causa do vídeo em questão.

“O vídeo não é uma reprodução daquilo que foi feito, mas sim um vídeo novo, porque cortou partes daquilo que foi a nossa interpretação. (…) A ré cortou partes, há uma parte muito significativa da letra, que é o ‘levantai hoje de novo’, que foi cortada no vídeo da ré”, acrescentou Nelson Rosado.

“Somos acusados de assassinar o hino. Nós não nos enganámos no hino e muito menos somos assassinos”, disse o cantor, considerando ainda que o vídeo teve como objetivo ridicularizar os artistas e que teve como efeito o cancelamento de 11 concertos.