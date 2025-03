Num espaço localizado no Piso 0, existe uma experiência de realidade virtual inspirada no filme Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, que promete "transportar os jovens visitantes para a cidade dos Arranha-Céus". Neste desafio, os participantes podem desviar-se de obstáculos físicos personalizados e testar os seus reflexos.

Do lado de fora da experiência, existe ainda uma área de visualização com dois ecrãs, nos quais são transmitidos os jogos de realidade virtual em tempo real, permitindo que os pais acompanhem a ação. Já no final do circuito, os mais novos vão ter a oportunidade de tirar fotografias com esculturas em tamanho real das Tartarugas Ninja."

A experiência gratuita, que começou no dia 7 de março, decorre à sexta-feira, das 17h00 às 21h00, e ao sábado e domingo, das 12h00 às 14h00 e das 17h00 às 21h00, até 30 de março. Cada sessão tem a duração de cinco minutos, sempre supervisionada por um membro da equipa. A lotação do recinto é de uma pessoa por sessão e a participação está limitada a crianças com altura mínima de 110 cm. O regulamento para participação está disponível no site do centro comercial e à entrada do espaço.

"No Serra Shopping, procuramos sempre trazer experiências inovadoras e envolventes para as famílias que nos visitam. A chegada das Tartarugas Ninja é mais um exemplo do nosso compromisso em proporcionar momentos marcantes, aliando diversão e tecnologia. Este circuito interativo é um convite para as famílias renovarem memórias e entrarem no espírito de aventura e ação das personagens que marcaram gerações", refere António Parracho, Diretor do Serra Shopping, em comunicado.

Em Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, depois de anos escondidos do mundo humano, os irmãos-tartaruga Leonardo (Leo), Donatello (Donnie), Michelangelo (Mikey) e Raphael (Raph) decidem conquistar o coração dos nova-iorquinos para serem aceites como adolescentes normais através de atos heroicos. A sua nova amiga, April O'Neil, ajuda-os a enfrentar um misterioso sindicato do crime, mas rapidamente tudo se complica quando um exército de mutantes é libertado.

Considerado um dos franchises infantis mais populares do mundo, as Tartarugas Ninja são uma marca clássica e global criada em 1984 por Peter Laird e Kevin Eastman. Começou como uma banda desenhada de sucesso, seguida por uma série animada de televisão, uma série televisiva em imagem real e várias adaptações cinematográficas.