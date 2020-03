O programa da iniciativa, promovida pela Câmara de Sines, no litoral alentejano, contou com a participação de representantes de jovens, no âmbito do Conselho Municipal da Juventude.

A pintura de um mural no Pavilhão Desportivo da Escola Vasco da Gama pela artista Tamara Alves, ao abrigo do projeto de arte urbana “Walls Project”, marca, no domingo, o arranque das atividades da Quinzena da Juventude que se prolonga até ao dia 28 deste mês.

De acordo com a autarquia, nos dias 9 e 10 deste mês, a Escola Secundária Poeta Al Berto recebe a visita de alunos da Escola Secundária Passos Manuel, Lisboa, que vão apresentar o ensaio-espetáculo “Abaixo da Pele”, construído no âmbito da disciplina de Movimento do Curso Profissional de Artes do Espetáculo.

O programa prossegue, de 13 a 15 deste mês, com várias atividades no âmbito das expedições dos Agrupamentos 744 Sines e 670 Grândola do Corpo Nacional de Escutas, previstas para o Castelo de Sines.