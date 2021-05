"Andorinhas" é o novo single de Ana Moura. O tema, o primeiro de avanço do próximo álbum da artista, foi revelado na passada sexta-feira, dia 30 de abril, e encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música.

O single é apresentado como "um hino à liberdade com balanço crioulo apontado ao futuro": "'Andorinhas' é por isso um símbolo: de liberdade e de emancipação, de criatividade em estado puro, uma recusa das amarras do sucesso, uma declaração de uma vontade de futuro. E isso vale tudo".

A canção conta com um videoclip filmado "em telhados de um popular bairro de Olhão". "Ana Moura partilha espaço com quem dança e sente, mostrando-se com nova imagem e postura, com uma linguagem visual que tem tanto de autêntico quanto de universal, tanto de moderno quanto de intemporal", explica em comunicado.

"Andorinhas" é o primeiro single do nova era de Ana Moura, depois de ter abandonado as estruturas que a representavam.

Veja o vídeo:

Letra:

Passo os meus dias em longas filas

em Aldeias, Vilas e Cidades

As Andorinhas é que são rainhas,

A voar as linhas da Liberdade

Eu quero tirar os pés do chão

Quero voar daqui pra fora

E ir embora de avião

E só voltar um dia

Vou pôr a mala no porão

Saborear a Primavera

Numa espera e na estação

Um dia disse uma Andorinha:

“Filha, o Mundo gira

Usa a brisa a teu favor

A vida diz mentiras

Mas o sol avisa antes de se pôr”

Eu quero tirar os pés do chão

Quero voar daqui pra fora

E ir embora de avião

E só voltar um dia

Vou pôr a mala no porão

Saborear a Primavera

Numa espera e na estação

Já a minha Mãe dizia

“Solta as asas

Voltas as costas,

Sê forte, avança para o mar

Sobe encostas, faz apostas

Na sorte e não no azar”