Depois do lançamento de "Espelho", o seu EP de estreia, MALLINA, "a moura encantada do sul", lançou o single "Nas Tuas Mãos", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.".

“Esta música nem era para ser escrita. Mas em conversa com amigas apercebi-me que não estava sozinha no tema ‘assédio’. Na verdade, já nos tinha acontecido a todas de alguma forma. Assim nasceu esta canção, que fala de um par de mãos que ultrapassa o limite que lhe é permitido e que anula, tira, magoa e muda para sempre, com o impacto que tem no corpo de quem lhe é roubada a liberdade", frisa a cantora.

"Quero muito dançar esta música com todas as pessoas a quem um par de mãos lhes roubou o que quer que fosse. Seja isso, consentimento, respeito, espaço pessoal, saúde mental. Uso muito o mote 'dançar para avançar'! Usem-no também", acresenta.

MALLINA vai apresentar o single pela primeira vez ao vivo já na próxima quinta-feira, dia 20 de junho, no Espaço Moche, com curadoria de Estúdio Zeco. O concerto vai contar com três convidados especiais: Lázaro, Peculiar e Alex D'alva.

Os bilhetes já se encontram à venda - ver aqui.