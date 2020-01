A sessão, nos Paços do Concelho de Lisboa, na sala do Arquivo Histórico, é coordenada por Luís Machado e “propõe a leitura de alguns dos textos mais conhecidos desta figura maior da literatura portuguesa do século XX”.

O mote é “traga um texto de Régio e leio-o connosco”, de forma “a estimular a participação dos muitos leitores de José Régio”, autor de “Cântigo Negro”, “Toada de Portalegre”, gravada por Ricardo Ribeiro com música do libanês Rabih Abou-Khalil, ou “Fado Português”, por Amália Rodrigues, numa melodia de Alain Oulman.

Esta iniciativa conta com as intervenções de Fernando J. B. Martinho e José Manuel Mendes.