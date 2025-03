O Campus Jazz – Festival de Jazz da Universidade de Aveiro (UA) regressa para a sua quinta edição entre os dias 30 de abril e 5 de junho. Este ano, o evento apostou "numa programação diversificada, que reúne nomes do jazz internacional", como Ben Wendel, Jeff Ballard e Rabih Abou-Khalil, "ao mesmo tempo que reforça a aposta na formação e na valorização do potencial musical da região". Entre concertos, masterclasses, workshops e conferências, o festival procura consolidar-se "como um espaço de encontro entre tradição e inovação, promovendo o diálogo entre músicos, estudantes e o público", avança o comunicado.

O festival arranca no dia internacional do jazz, 30 de abril, com um concerto do João Rocha Quartet, vencedor do Concurso Internacional de Jazz da UA de 2024. O grupo atuará na Casa do Estudante da UA, inserindo o evento na Semana Académica com o intuito de o aproximar do público jovem.

No dia 1 de maio, o baterista norte-americano Jeff Ballard, que colaborou com nomes como Ray Charles, Chick Corea e Brad Mehldau, orienta uma masterclass na UA. No dia seguinte, sobe ao palco do Cine-Teatro Alba, em Albergaria-a-Velha, acompanhado pelo Combo de Jazz da UA.

A 9 de maio, a guitarrista e cantautora Raquel Martins, artista portuguesa a residir em Londres, apresenta-se em masterclass na UA e, à noite, atua em trio, numa proposta de exploração de influências que vão do "nu-jazz à soul e bossa nova".

No dia 15 de maio, o compositor libanês Rabih Abou-Khalil conduz uma masterclass e, no dia seguinte, 16 de maio, sobe ao palco da Nave Multiusos Caixa UA, num concerto em parceria com a Orquestra Filarmonia das Beiras, sob a direção do maestro Jan Wierzba. O espetáculo será inteiramente dedicado a repertório da sua autoria, "refletindo a fusão do jazz com a música tradicional do Médio Oriente".

O estágio de big band, uma das novidades do festival, decorre entre 20 e 22 de maio e será orientado pelo trombonista e compositor sueco Kristian Persson (Nine Sparks Riots). O projeto visa o "desenvolvimento do potencial artístico de músicos da região, culminando num concerto final com repertório original do convidado". As inscrições já se encontram disponíveis.

A 29 de maio, o saxofonista e compositor norte-americano Ben Wendel, reconhecido pelo seu trabalho com o coletivo Kneebody e colaborações com músicos como Bill Frisell e José James, atua na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré com a Orquestra de Jazz da UA. O músico participará ainda em três momentos formativos: uma masterclass e uma tiny lab talk no dia 28 de maio e um workshop no dia 29.

O festival encerra a 5 de junho com a inauguração de uma exposição no Centro de Estudos de Jazz (CEJ), estrutura fundada na UA em 2007 e dedicada à documentação e investigação do jazz. Com curadoria de Ivo Martins, Vera Velez e Manuel Neto, a mostra oferecerá uma visão sobre o percurso e o acervo do CEJ.

Além dos concertos e formações, o Campus Jazz contará com duas jam sessions, abertas por ensembles liderados por antigos alunos da UA, Rui Lúcio e João Martins, e dinamizadas em parceria com a Associação Académica da UA e o Grupo Experimental de Teatro da UA (GrETUA).

O Campus Jazz 2025 visa voltar a "afirmar-se como um espaço de experimentação, formação e partilha, promovendo a conexão entre o jazz e a comunidade académica, o público e os músicos em diferentes fases das suas carreiras".

Mais informações sobre programações e horários disponíveis no site oficial.