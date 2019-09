A Associação Portuguesa de Escritores (APE) promove uma sessão de leitura coletiva com textos de textos de Sophia de Mello Breyner Andresen no próximo dia 23, na Sala do Arquivo Histórico dos Paços do Concelho de Lisboa.

De acordo com o programa divulgado hoje, a jornada de leitura inicia-se com uma introdução à obra da escritora, por José Manuel Mendes, presidente da APE. O início da sessão, coordenada por Luís Machado, está marcado para as 18:00. Sophia de Mello Breyner nasceu no Porto, em novembro de 1919, e morreu em Lisboa em 2004. Recebeu o Prémio Camões, o Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, o Grande Prémio de Poesia da Sociedade Portuguesa de Escritores e o Grande Prémio Vida Literária da APE, entre outras distinções.