Um ator indiano foi preso após a sua presença na sessão de um filme alegadamente ter provocado uma fuga em pânico que esmagou uma mulher até à morte, disseram a polícia e a imprensa local.

Enormes multidões reuniram-se num cinema na cidade de Hyderabad, no sul do país, a 4 de dezembro, para ver a grande estrela Allu Arjun à chegada para a exibição do seu filme, um dos mais aguardados do ano, a sequela "Pushpa 2: The Rule".

Um dos mais bem pagos no seu país, o ator de 42 anos foi detido sob suspeita de três crimes, incluindo causar ferimentos voluntários com armas ou meios perigosos, disse um polícia, falando sob anonimato porque não estava autorizado a falar com a imprensa.

Esta fonte acrescentou que outras sete pessoas já foram detidas no caso.

Allu Arjun a 13 de dezembro de 2024

Um vídeo na rede social X (antigo Twitter) partilhado pelo canal TV9 mostrou Allu a segurar uma caneca de café enquanto falava com os polícias que chegaram à sua residência para levá-lo sob custódia na sexta-feira.

No final do dia, Allu recebeu uma fiança provisória durante quatro semanas, segundo relatos da imprensa.

A vítima da fuga em pânico foi uma mulher de 30 anos que assistia à sessão com o filho, que também ficou gravemente ferido.

Posteriormente, a família da vítima apresentou queixa contra Allu, a sua equipa de segurança e a administração do cinema, informou o India Today.

Allu disse que estava “profundamente desgostoso” dois dias após o incidente.