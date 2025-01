Um popular ator japonês contratado para ser o rosto saudável de uma cerveja com baixo teor de álcool foi despedido depois de ficar alcoolizado e invadir a casa do seu vizinho, disseram as autoridades.

A gigante das bebidas Asahi Breweries contratou Ryo Yoshizawa, que uma revista de moda disse ter "beleza de classe nacional", para um anúncio da sua cerveja Super Dry Dry Crystal, com 3,5% de álcool.

Mas o ator de 30 anos, um dos mais populares do Japão, regressou a casa a 30 de dezembro depois de, talvez, ter consumido algo mais forte.

Yoshizawa estava “bêbado” e “acidentalmente entrou num apartamento ao lado do seu”, disse a agência de representação Amuse em comunicado na segunda-feira.

"Perdi a memória. Acho que entrei sem pedir porque queria usar a casa de banho", disse Yoshizawa à polícia, segundo a imprensa local.

"Decidimos rescindir o nosso contrato" com Yoshizawa, disse na terça-feira à agência France-Presse (AFP) Shiori Shimizu, a porta-voz da Asahi Group Holdings.

“Como empresa de bebidas alcoólicas, consideramos as suas ações inaceitáveis”, disse.

“Não voltaremos a recorrer a ele nas nossas campanhas futuras”, acrescentou.

Yoshizawa pediu desculpa ao surpreendido vizinho pelos “grandes problemas que causou”, disse a Amuse, acrescentando que o ator já desocupou o apartamento.

Tal como noutros países, o consumo de álcool tem diminuído no Japão, com cervejas com baixo teor de álcool e sem álcool - e mesmo abstinência - a crescer em popularidade, especialmente entre os mais jovens.