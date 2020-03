"A Royal Opera House e Plácido Domingo decidiram de comum acordo que o cantor se retira das próximas apresentações de ‘Don Carlo’, agendadas para julho de 2020", anunciou em comunicado a instituição britânica, especificando não ter recibo nenhuma queixa relacionada com aquela colaboração.

O artista, de 79 anos, é acusado de assédio sexual por cerca de 20 mulheres nos Estados Unidos. No final de fevereiro, o músico pediu perdão, especificando dois dias mais tarde que ainda rejeitava as acusações contra ele.

Desde então, o Ministério da Cultura espanhol decidiu cancelar a participação do artista em apresentações em maio no Teatro Nacional de Zarzuela, "em solidariedade com as mulheres afetadas" pelo caso de assédio.

Depois disso, Plácido Domingo renunciou a atuar em “La Traviata”, no Royal Theatre de Madrid.