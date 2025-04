Os procuradores do Ministério Público vão começar a apresentar na quarta-feira o seu caso contra o antigo magnata de Hollywood Harvey Weinstein perante um júri maioritariamente feminino, por acusações de violação e agressão sexual, com o início das declarações iniciais.

O novo julgamento do produtor começou na semana passada, forçando sobreviventes que ajudaram a desencadear o movimento "#MeToo" contra a violência sexual a prepararem-se para testemunhar contra ele mais uma vez.

A sua condenação de 2020 foi anulada no ano passado por um tribunal de recurso de Nova Iorque, que decidiu que a forma como as testemunhas foram tratadas no julgamento original foi ilegal.

O juiz Curtis Farber disse que esperava que a apresentação de provas durasse entre cinco a seis semanas.

"Espero que o julgamento termine até o final de maio", disse.

A seleção do júri levou pouco mais de uma semana e foi concluída depois que muitos membros do júri indicarem que não poderiam dar a Weinstein um julgamento justo devido ao que sabiam sobre o caso amplamente divulgado.

Estes candidatos foram dispensados, e um júri completo de 12 jurados e seis suplentes foi constituído na terça-feira, com sete mulheres e cinco homens escolhidos — mais mulheres do que as do júri que o considerou culpado no seu primeiro julgamento.

O ex-líder do estúdio Miramax foi acusado de agressão sexual à ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006, de violação da aspirante a atriz Jessica Mann em 2013 e de uma nova acusação de alegada agressão sexual em 2006 num hotel em Manhattan.

Haleyi e Mann testemunharam no julgamento anterior, partilhando relatos explícitos das suas interações com Weinstein.

"Novo olhar"

Com 73 anos, Weinstein disse esperar que o caso seja julgado com um "novo olhar", mais de sete anos após as investigações do jornal New York Times e da revista New Yorker terem levado à sua espetacular queda e a uma reação global contra abusadores predatórios.

Weinstein está a cumprir uma pena de 16 anos de prisão após ser condenado por acusações separadas na Califórnia em 2023 por violar e agredir uma atriz europeia uma década antes.

Produtor de uma série de sucessos de bilheteira como "Sexo, Mentiras e Vídeo", "Pulp Fiction" e "A Paixão de Shakespeare", Weinstein tem lutado contra problemas de saúde.

"Será muito, muito diferente devido à atitude da cidade de Nova Iorque, do estado de Nova Iorque e, creio eu, do país em geral", disse o seu advogado, Arthur Aidala, antes da escolha do júri.

Weinstein nunca reconheceu qualquer irregularidade e sempre afirmou que os encontros foram consensuais.

Os acusadores descrevem o antigo magnata do cinema como um predador que usava a sua posição no topo da indústria para pressionar atrizes e assistentes por favores sexuais, geralmente em quartos de hotel.

Desde a sua queda, Weinstein foi acusado de assédio, agressão sexual ou violação por mais de 80 mulheres, incluindo Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lupita Nyong'o e Ashley Judd.

Em 2020, um júri de nova-iorquinos considerou Weinstein culpado de duas das cinco acusações — a agressão sexual de Haleyi e a violação de Mann.

Mas a condenação e a pena de 23 anos de prisão foram anuladas em abril de 2024.

Numa decisão disputada, de quatro votos a três, um tribunal de recurso de Nova Iorque decidiu que os jurados não deveriam ter ouvido depoimentos de vítimas sobre agressões sexuais pelas quais Weinstein não foi indiciado.