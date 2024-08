Gabriel Olds, ator conhecido por participar na série "Investigação Criminal" ou no filme "Os Olhos de Tammy Faye", foi preso esta quarta-feira, dia 7 de agosto, em Los Angeles. De acordo com as autoridades, o norte-americano foi acusado de sete abusos sexuais.

Segundo o Deadline, o ator poderá ser condenado a prisão perpétua se for considerado culpado de violar três das vítimas. Em tribunal, Gabriel Olds é acusado de ter violado uma mulher "inconsciente ou adormecida" e de ter agredido "um marido, noivo, namorado ou pai de uma criança".

O norte-americano enfrenta ainda acusação de "sodomia à força".

A primeira denúncia surgiu em janeiro de 2019, quando uma mulher de 41 anos acusou Olds de violação. Posteriormente, mais duas mulheres apresentaram queixa contra o ator.

De acordo com a Variety, a maioria dos casos relata que Gabriel Olds marca encontros com as mulheres, tornando-se agressivo e forçando-as a ter relações sexuais sem consentimento.