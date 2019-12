Bad Bunny é a primeira confirmação para a edição de 2020 do MEO Sudoeste. Considerado um dos nomes mais fortes da música latina, o cantor atua no dia 5 de agosto de 2020 no Placo MEO, na Zambujeira do Mar.

"Desde que entrou em cena, em 2016, o cantor, rapper e produtor porto-riquenho está na linha da frente das novas tendências da música urbana com sabor latino", frisa a organização em comunicado.

“Diles”, “Soy Peor”, “Pa Ti”, “I Like It" e "Mia" são alguns dos singles de maior sucesso do cantor.

A 24ª edição do MEO Sudoeste volta à Zambujeira do Mar entre os dias 4 a 8 de agosto de 2020.