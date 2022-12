Bailes, workshops, palestras e sessões de filmes estão entre os destaques do Baião in Lisboa Festival, que arrancou a 8 de dezembro e termina no próximo dia 12.

O evento traz à capital quase 2000 pessoas para dançarem forró nesta que é "uma

grande ode à cultura popular brasileira", assinala a organização em comunicado.

"Professores vindos de vários países da Europa e do Brasil juntam-se para formar uma

equipa de elite e em quase 40 workshops partilharem tudo o que sabem com os forrozeiros 'em formação'", acrescenta.

A eles, juntam-se artistas e DJs do circuito como Severo Gomes, Diego Oliveira, DJ Âmy B. Caboclo, Coroné e um concerto instrumental que junta músicos brasileiros radicados em Portugal, os RegionaLX.

Enrique Matos, criador e produtor executivo, lembra que "este festival vai muito para lá dos moldes 'tradicionais' de um festival de dança, no Baião partilhamos uma forma de vida, uma crença e uma vontade de levar uma cultura além fronteiras".

O evento começou na Fábrica do Braço de Prata, passando dias 9 e 10 de dezembro pela Voz do Operário na Graça, pelo Estúdio Time Out no dia 11 e terminando no Núcleo A70 na segunda-feira, dia 12.