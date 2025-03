Considerado uma maiores referências do forró, Xand Avião vai celebrar as suas origens no festival FestyVybbe, que se estreia no Porto (21 de março) e Lisboa (22 de março). Veja no vídeo a conversa do músico brasileiro com o SAPO Mag.

O FestyVybbe, festival criado pela Vybbe, de Xand Avião, estreia-se na Europa com duas edições especiais em Portugal: no Porto, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no dia 21 de março, e em Lisboa, no Sagres Campo Pequeno, no dia 22 de março. Além de Xand Avião, o festival vai contar com Nattan, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Felipe Amorim e Léo Foguete.