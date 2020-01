Depois de esgotar a sala do Teatro Tivoli BBVA com o espetáculo “Duelo” e de conquistar os portugueses no programa “Dança com as Estrelas”, Thiago Soares, grande estrela do ballet internacional e atualmente principal convidado no Royal Ballet de Londres, está de volta a Lisboa.

Desta vez, Soares apresenta“Roots” no palco do Tivoli, numa única apresentação no dia 8 de maio. "Uma parceria com Danilo D’Alma, referência na dança de rua brasileira, o espetáculo resgata o início da vida artística do aclamado bailarino, a misturar dança contemporânea, breakdance, hip-hop e, claro, balé clássico. A direção é de Renato Cruz e Ugo Alexandre", frisa a promotora.

Idealizada por Thiago Soares, a apresentação chega a Portugal após uma curta temporada no Brasil.

No palco, Thiago e Danilo D’Alma, ex-artista do Grupo de Rua Bruno Beltrão, mostram os seus estilos completamente diferentes numa conversa entre o clássico com a dança de rua passando por estilos como o breaking, popping, house e wave.