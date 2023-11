Aquele que será o 6.º “encontro anual” Waking Life vai acontecer durante o solstício de verão, entre 19 e 24 de junho, lê-se num comunicado hoje divulgado.

As primeiras confirmações do “eclético programa de artes, cinema, música e ‘workshops’ contracultura” são: Andrew Pekler, Ben UFO, Dasha Rush, Djrum, GiGi FM, Jane Fitz & Marco Shuttle, Josh Caffé, Kyle Toole, Mala, Mama Snake, Marcellus Pittman, Mohammad Reza Mortezavi, Neel, Naxatras, Reptant, Ustad Noor Bakhsh, Zip e µ Ziq.

De acordo com a organização, o bailarino e coreógrafo suíço Frédéric Gies vai apresentar pela primeira vez em Portugal a performance “Dance is Ancient”.

Outras confirmações serão anunciadas em breve.

O encontro anual Waking Life costumava acontecer em agosto, mas este ano passou para junho.

A mudança de mês prendeu-se com vários fatores, entre os quais o facto de em agosto se registarem temperaturas muito elevadas no Crato e o festival decorrer numa área que pode levar a que as autoridades proíbam a sua realização, devido ao risco de incêndios, explicou a organização.

O nível baixo da água no lago situado nos terrenos onde acontece o encontro foi outra das razões, assim como o facto de a alteração de data permitir “uma colaboração mais estreita com a Câmara Municipal do Crato, que realiza em agosto o seu próprio festival”.

Os bilhetes têm um custo de 250 euros, e “são vendidos com um depósito adicional de 10 euros, que serão devolvidos no final com a entrega [pelo portador do bilhete] de sacos cheios de lixo reciclado” acumulado durante o encontro.

Este ano foi também criado um bilhete de “apoiante”, que custa 320 euros.

Visto que o Waking Life pretende “ser um espaço inclusivo, acessível a pessoas provenientes de diferentes geografias, situações económicas ou sociais”, a organização disponibiliza bilhetes subsidiados, com um custo de 150 euros, “destinados a participantes que não podem pagar o bilhete geral”.

“Se te encontras numa situação financeira difícil, seja por circunstância pessoal ou pela realidade económica do país que habitas (como a portuguesa), a tua candidatura a um bilhete subsidiado é bem-vinda (até ao dia 1 de março). Oferecemos um bilhete extra gratuito a qualquer pessoa com alguma incapacidade, para que esta possa trazer um acompanhante consigo para prestar assistência durante o festival. Contacta subsidized@wakinglife.pt para te candidatares”, lê-se no site do Waking Life.

Além disso, as crianças entre os 3 e os 13 anos não pagam, “desde que acompanhadas por um dos pais ou por um responsável”, sendo necessário pedir antecipadamente um bilhete.

Os residentes no município do Crato também têm acesso gratuito ao encontro, tendo para isso de “solicitar um bilhete gratuito na sua freguesia entre 1 de abril e 15 de maio”.