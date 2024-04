O Festival do Crato prepara-se para celebrar a sua 38.ª edição (como Feira de Artesanato e Gastronomia) e vai realizar-se de 28 a 31 de agosto.

Slow J e Ornatos Violeta são as primeiras confirmações. O artista que lançou recentemente o álbum "Afro Fado" sobe ao palco do festival no dia 28 de agosto e a banda de Manel Cruz atua a 31 de agosto.

"Serão quatro dias de grande animação em que o público poderá desfrutar dos espectáculos no palco principal, da já conhecida Feira de Artesanato e Gastronomia com entrada gratuita, de uma zona de camping ocasional e do palco After-Hours com DJs, entre tantas outras actividades programadas", frisa a organização.

Os bilhetes diários e os passes de quatro dias estarão à venda em breve nos locais habituais.